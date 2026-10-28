Tiếp sức người hoàn lương làm lại cuộc đời

Sau khi được vay vốn, ông Nguyễn Danh Thu đã mở xưởng cơ khí để phát triển kinh tế gia đình.

Tháng 4/2025, ông Nguyễn Danh Thu (SN 1969, trú tại thôn K130, xã Can Lộc) chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương. Những ngày đầu trở về, ông Thu mang trong mình tâm lý e dè, mặc cảm. Đặc biệt, ông luôn lo lắng cho hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình, vì không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống chỉ trông vào mấy sào ruộng.

Nắm bắt được điều đó, Công an xã Can Lộc đã cử cán bộ đến đến động viên, trao đổi, tiến hành hướng dẫn, hỗ trợ ông Thu làm hồ sơ, thủ tục để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Quyết định số 22) và Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg ngày 16/9/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22.

Sau khi được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 90 triệu đồng, cộng với số tiền mượn bạn bè, người thân, ông Thu đã mở một xưởng cơ khí. Ban đầu, ông nhận những công trình trong thôn, rồi mở rộng ra trong xã. Xưởng cơ khí của ông Thu dần dần đông khách, nhận thêm được nhiều công trình ở các xã khác. Có công việc ổn định, cuộc sống kinh tế của gia đình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Xã Can Lộc ra mắt mô hình “Chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người thi hành án hình sự tại cộng đồng” (ngày 2/10/2026).

Ông Thu chia sẻ: “Tôi thực sự rất phấn khởi, biết ơn Công an xã, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện để giúp tôi “khởi nghiệp” sau ngày rời trại giam, tái hòa nhập cộng đồng. Dẫu thu nhập chưa cao, nhưng công việc luôn ổn định, điều này đã tiếp thêm niềm tin, hi vọng để bản thân tôi ngày càng phấn đấu vươn lên...”.

Trung tá Nguyễn Thế Truyền - Phó Trưởng Công an xã Can Lộc cho biết: “Để tạo điều kiện giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm tái hòa nhập cộng đồng, đơn vị đã phân công cán bộ thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hoàn cảnh gia đình, việc làm... để động viên, giúp đỡ họ tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, đối với những người có nhu cầu vay vốn để học nghề, sản xuất kinh doanh... chúng tôi luôn kịp thời hướng dẫn họ làm thủ tục, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội bảo đảm nguồn vốn chính sách được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng”.

Anh Hoàng Phúc Loan (ngoài cùng bên phải) trao đổi với cán bộ Công an xã Cẩm Xuyên về việc sử dụng nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình.

Cùng được ra tù vào tháng 4/2025 như ông Nguyễn Danh Thu, song hoàn cảnh của anh Hoàng Phúc Loan (SN 1975, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Xuyên) éo le hơn vì mẹ già đau yếu liên miên, 2 con còn nhỏ dại, trong đó 1 cháu thường xuyên đau ốm.

Trước hoàn cảnh đó, Công an xã Cẩm Xuyên đã cử cán bộ đến tận nhà động viên, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh Loan, hướng dẫn, giúp đỡ anh làm thủ tục, hồ sơ vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Có vốn, anh Loan tiến hành quy hoạch lại khu vườn để phát triển chăn nuôi. Anh đã mua 40 con gà, 1 con bò giống để về chăm sóc. Đến nay, bò đã sắp đẻ, còn đàn gà đang phát triển tốt.

Anh Loan chia sẻ: “Dẫu gà, bò chưa cho thu nhập nhưng đã tạo cho tôi động lực để làm lại cuộc đời, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống".

Xã Cẩm Xuyên ra mắt mô hình “5 đồng hành trong công tác tái hòa nhập cộng đồng" (ngày 16/10/2026).

Từ tháng 7/2025 lại nay, Công an xã Cẩm Xuyên đã hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ làm hồ sơ, thủ tục cho 6/34 trường hợp đã chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 600 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại, nguồn vốn đều đang được sử dụng đúng mục đích, khả quan.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Nam – Phó Trưởng Công an xã Cẩm Xuyên chia sẻ: "Thực tế cho thấy, việc hỗ trợ vốn vay không chỉ giúp người hoàn lương giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực để họ tự tin vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định, tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, củng cố an ninh trật tự và xây dựng khối đoàn kết cộng đồng ở cơ sở".

Tính từ tháng 12/2025 đến tháng 9/2026, công an các xã, phường trong toàn tỉnh đã chủ động rà soát, lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thủ tục, hoàn thiện hồ sơ, giải ngân cho 115 người được vay vốn với số tiền hơn 10 tỷ đồng.