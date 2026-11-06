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Bắt tạm giam "Hiệp đen", "Sơn mặt quỷ" cùng 12 đối tượng giang hồ mạng

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Tối 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Hiệp (tự Hiệp đen) về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”…

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật, đồng chí Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra, xử lý nhóm đối tượng “giang hồ mạng” do Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”, SN 1971) khởi xướng việc dàn dựng, đăng tải các video mang nội dung bạo lực, đánh bóng tên tuổi, tạo thanh thế trên mạng xã hội.

Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”) bị khởi tố, bắt tạm giam.
Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 13 đối tượng liên quan; đồng thời làm rõ các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”) tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”) tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tuấn Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Tuấn Hiệp” thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống, qua đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Các đối tượng Trịnh Quốc Long, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Sơn Lâm tại cơ quan công an.
Các đối tượng Trịnh Quốc Long, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Sơn Lâm tại cơ quan công an.
Tang vật bị thu giữ.
Tang vật bị thu giữ.

Muốn được nổi tiếng, tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp khởi xướng, cùng các đối tượng quen biết bàn bạc, dàn dựng những đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” để đăng lên YouTube, Facebook, TikTok. Nội dung các đoạn phim thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng giải quyết mâu thuẫn, xây dựng hình ảnh Hiệp là “đại ca”, được gọi là “A2”.

Cơ quan điều tra đã làm rõ đoạn video dài 39 giây do các đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong cảnh quay, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại.

Sau đó, Trịnh Quốc Long (tự “Long dê”) sử dụng tài khoản TikTok “Longdebd1978” đăng tải đoạn video này, thu hút 13.300 lượt xem. Việc dàn dựng, phát tán các video nêu trên nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng các đối tượng trong giới “giang hồ”.

Hình ảnh của &quot;Hiệp đen&quot; trên mạng xã hội và tại cơ quan điều tra.
Hình ảnh của "Hiệp đen" trên mạng xã hội và tại cơ quan điều tra.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm, Nguyễn Trung Nghĩa thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Hiệp bỏ tiền cùng hai đối tượng cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Trong các đối tượng bị bắt giữ có &quot;Sơn mặt quỷ&quot; (tên thật là Lâm Duy Bảo Sơn, dấu X) là một YouTuber kiêm chủ quán ăn tại TP Hồ Chí Minh, từng được biết đến qua các vụ gây xôn xao mạng xã hội.
Trong các đối tượng bị bắt giữ có "Sơn mặt quỷ" (tên thật là Lâm Duy Bảo Sơn, dấu X) là một YouTuber kiêm chủ quán ăn tại TP Hồ Chí Minh, từng được biết đến qua các vụ gây xôn xao mạng xã hội.

Cùng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam với Nguyễn Tuấn Hiệp, các đối tượng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng: Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Theo Phú Lữ/cand.vn
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#giang hồ mạng

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