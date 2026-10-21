Nhặt được 9 chỉ vàng, bảo vệ chợ chủ động tìm người đánh rơi để trả lại

Số vàng anh Hoàng Xuân Dũng nhặt được khi đang làm bảo vệ tại khu vực chợ Bình Hương, phường Trần Phú.

Chiều 20/10, trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực chợ Bình Hương, phường Trần Phú, anh Hoàng Xuân Dũng (SN 1974, trú xã Thạch Hà) nhặt được một túi xách gần cổng chợ. Kiểm tra, anh phát hiện bên trong có nhiều món đồ trang sức nghi là vàng.

Ngay sau đó, anh đã mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Trần Phú trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm chủ nhân để trao trả.

Công an phường Trần Phú đã tổ chức trao trả đầy đủ số vàng cho chị Lê Thị Phương.

Qua xác minh, Công an phường Trần Phú xác định chủ nhân số tài sản trên là chị Lê Thị Phương, trú tại tổ dân phố Bắc Phú, phường Trần Phú.

Trước đó, trong lúc đi chợ Bình Hương mua đồ, chị Phương sơ ý đánh rơi túi xách, bên trong có 9 chỉ vàng. Chiều 21/10, Công an phường Trần Phú đã tổ chức trao trả đầy đủ số vàng cho chị Lê Thị Phương.

Hành động trung thực, trách nhiệm của anh Hoàng Xuân Dũng là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần trung thực và ý thức trách nhiệm trong cộng đồng.