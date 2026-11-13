Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Vụ nổ làm sập, hỏng 3 căn nhà ở TP.HCM: Cảnh sát PCCC khuyến cáo không sang chiết gas trái phép

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, đưa những người mắc kẹt trong đống đổ nát của căn nhà trên đường Bùi Văn Ba ra ngoài an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đưa người bị thương ra ngoài - Ảnh: PC07
Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đưa người bị thương ra ngoài - Ảnh: PC07

Trưa 13-11, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vụ nổ nghi do khí gas gây sập nhà xảy ra tại đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, lúc 11h5 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo về vụ sập nhà tại địa chỉ 81-83-85 đường Bùi Văn Ba.

Ngay sau đó, nhiều lực lượng được điều động đến hiện trường, gồm Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Tổ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên sông cùng các đội chữa cháy khu vực 1, 4 và Công an phường Tân Thuận.

Tại hiện trường, căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề số 83, 85 cũng bị hư hỏng nặng. Nhiều mảng bê tông, gạch đá và vật liệu xây dựng đổ tràn ra đường Bùi Văn Ba, gây cản trở giao thông qua khu vực.

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM, trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Các lực lượng khẩn trương phong tỏa khu vực, di dời những mảng bê tông lớn chắn lối vào, tháo dỡ các kết cấu đổ nát để mở đường tiếp cận những người mắc kẹt.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Với nỗ lực khẩn trương của các lực lượng, đến hơn 13h cùng ngày, 6 người mắc kẹt đã được tìm thấy, đưa ra khỏi đống đổ nát. Công tác tìm kiếm các nạn nhân khác tiếp tục được triển khai.

Sau sự cố, Phòng PC07 khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn trong sử dụng khí gas để phòng ngừa cháy, nổ. Theo đó, người dân cần lựa chọn bình gas có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm định, còn hạn sử dụng, bảo đảm khối lượng và chất lượng theo công bố.

Bếp gas và các phụ kiện phải là sản phẩm chính hãng, có thiết bị an toàn như rơ-le tự ngắt khi tắt lửa hoặc quá nhiệt. Bình gas cần được đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, không đặt trong phòng kín, tầng hầm hoặc nơi có nguy cơ tích tụ khí gas khi xảy ra rò rỉ.

Các thiết bị điện phải được bố trí cách khu vực đặt bình gas tối thiểu 1,5m. Người dân tuyệt đối không sang chiết, nạp gas trái phép. Đặc biệt, khi phát hiện có mùi gas hoặc nghi rò rỉ khí gas, cần nhanh chóng báo động để mọi người di chuyển đến nơi an toàn, khóa van bình gas nếu có thể thực hiện an toàn.

Người dân tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, không sử dụng điện thoại di động, bật lửa hoặc các thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa tại khu vực nghi rò rỉ gas. Đồng thời, mở cửa để thông thoáng không khí, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và gọi số 114 để được lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ.

Cảnh sát đào bới tìm kiếm người nghi mắc kẹt - Ảnh: PC07
Cảnh sát đào bới tìm kiếm người nghi mắc kẹt - Ảnh: PC07
Cảnh sát nỗ lực tìm kiếm trong căn nhà sập - Ảnh: PC07
Cảnh sát nỗ lực tìm kiếm trong căn nhà sập - Ảnh: PC07
tuoitre.vn
Link bài gốc Copy link
https://tuoitre.vn/vu-no-nhieu-can-nha-bi-sap-o-phuong-tan-thuan-canh-sat-pccc-khuyen-cao-khong-sang-chiet-gas-trai-phep-100261113150931846.htm

Tin liên quan

Tags:

#vụ nổ bình gas #vụ nổ làm sập nhà #vụ nổ ở TP HCM

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tò mò, chia sẻ clip nhạy cảm, người dùng mạng xã hội có thể vướng lao lý

Tò mò, chia sẻ clip nhạy cảm, người dùng mạng xã hội có thể vướng lao lý

Từ những vụ việc gây xôn xao dư luận tại Hà Tĩnh và trên cả nước, tình trạng phát tán clip riêng tư, hình ảnh nhạy cảm, lợi dụng nội dung gây sốc để câu view, kiếm tiền đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý, có thể khiến người vi phạm bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới qua thiệp cưới điện tử

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới qua thiệp cưới điện tử

Một lời mời cưới từ tài khoản người quen, tấm thiệp điện tử được thiết kế bắt mắt kèm đường link tưởng chừng vô hại... có thể là “cánh cửa” dẫn đến chiếc bẫy lừa đảo trên không gian mạng. Công an Hà Tĩnh cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời cưới trực tuyến có yêu cầu bất thường.
Bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, người dân cần làm gì?

Bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, người dân cần làm gì?

Vừa qua, Bộ Tài chính thông tin về khoảng 4.000 trường hợp người dân phản ánh bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, kéo theo nợ thuế, nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh. Tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận nhiều trường hợp tương tự.
Tiếp sức người hoàn lương làm lại cuộc đời

Tiếp sức người hoàn lương làm lại cuộc đời

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.
Một công ty ở Hà Nội sản xuất và bán hơn 1 triệu bình chữa cháy giả, thu lợi 344 tỷ đồng

Một công ty ở Hà Nội sản xuất và bán hơn 1 triệu bình chữa cháy giả, thu lợi 344 tỷ đồng

Công ty Long Thành cử Dong Liang sang làm việc tại Công ty Vietlink để điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc. Quá trình Dong Liang làm việc tại đây, Công ty Vietlink đã sản xuất và bán cho đại lý hơn 1 triệu bình bột chữa cháy, thu lời 344 tỷ đồng.
Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế ở Thanh Hóa, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế ở Thanh Hóa, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia; bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.
Những điểm mới về PCCC trong dự án Luật trình Quốc hội

Những điểm mới về PCCC trong dự án Luật trình Quốc hội

Bỏ kiểm tra công tác nghiệm thu, bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, bỏ cấp phép trước khi lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy là ba thủ tục được đề xuất bãi bỏ trong dự án Luật Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2; Quốc hội dự kiến nghe Tờ trình ngày 26/10. Đi cùng là cơ chế hậu kiểm chặt chẽ hơn, đặt trách nhiệm rõ ràng lên chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở và doanh nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!