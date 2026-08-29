Vụ nổ trong nhà trọ cao tầng ở Phú Thọ liên quan sản xuất pháo trái phép

Thông tin này được Công an tỉnh Phú Thọ đưa ra tối 29/8. Theo cơ quan công an, vụ nổ xảy ra vào lúc 13h10 hôm nay tại phòng 404 thuộc khu nhà trọ cao tầng mang tên Garden House ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm và tổ chức các hoạt động điều tra.

Công an Phú Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua vật chứng thu thập được, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường còn sót lại nhiều vỏ pháo và pháo nổ thành phẩm, chất bột màu vàng nghi là lưu huỳnh cũng như chất bột màu đen nghi là thuốc pháo.

“Nhận định ban đầu, đây là vụ nổ có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép”, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin.

Hiện trường vụ nổ còn sót lại nhiều vỏ pháo và pháo nổ thành phẩm, chất bột màu vàng nghi là lưu huỳnh và chất bột màu đen nghi là thuốc pháo. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến nay lực lượng chức năng xác định một nam thanh niên tử vong tại chỗ và 3 nam thanh niên bị thương nặng đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) cấp cứu.

Các phòng trọ đánh số 403, 404, 405 bị hư hỏng. Một số phòng trọ khác và phần mái tôn tại sân chung của khu nhà trọ cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Các phòng trọ ở tầng 4 hư hỏng nặng. (Ảnh: T. Đạt).

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng, xác định hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ nổ.

Đáng chú ý, công an sẽ làm rõ nguồn gốc các nguyên liệu được sử dụng để sản xuất pháo, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.