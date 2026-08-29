Vụ nổ trong nhà trọ cao tầng ở Phú Thọ liên quan sản xuất pháo trái phép

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vụ nổ lớn ở nhà trọ cao tầng khiến 4 người thương vong chiều 29/8 có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.
Thông tin này được Công an tỉnh Phú Thọ đưa ra tối 29/8. Theo cơ quan công an, vụ nổ xảy ra vào lúc 13h10 hôm nay tại phòng 404 thuộc khu nhà trọ cao tầng mang tên Garden House ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên.
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm và tổ chức các hoạt động điều tra.
Qua vật chứng thu thập được, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường còn sót lại nhiều vỏ pháo và pháo nổ thành phẩm, chất bột màu vàng nghi là lưu huỳnh cũng như chất bột màu đen nghi là thuốc pháo.
“Nhận định ban đầu, đây là vụ nổ có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép”, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin.
Đến nay lực lượng chức năng xác định một nam thanh niên tử vong tại chỗ và 3 nam thanh niên bị thương nặng đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) cấp cứu.
Các phòng trọ đánh số 403, 404, 405 bị hư hỏng. Một số phòng trọ khác và phần mái tôn tại sân chung của khu nhà trọ cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng.
Cơ quan công an đang điều tra mở rộng, xác định hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ nổ.
Đáng chú ý, công an sẽ làm rõ nguồn gốc các nguyên liệu được sử dụng để sản xuất pháo, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Ngày 3/9, sau hơn nửa tháng xét xử, tranh luận, nghị án kéo dài, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 227 bị cáo (trong đó có 4 bị cáo bị xét xử vắng mặt, đang bị truy nã) trong chuyên án VN10. Tòa đã tuyên phạt 11 án tử hình 19 án chung thân.
Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!