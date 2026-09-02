CSGT: Sẽ xử lý nghiêm xe chạy chậm bám làn trái cao tốc

Theo Cục CSGT, qua thực tế tổ chức giao thông và tiếp thu ý kiến người dân, cơ quan này nhận thấy tình trạng tài xế điều khiển xe với tốc độ thấp nhưng bám làn sát dải phân cách giữa đường cao tốc (làn 1) vẫn phổ biến. Việc này có thể cản trở dòng phương tiện và hạn chế khả năng luân chuyển xe trên tuyến.

Cục CSGT xác định làn 1 là làn lưu thông tốc độ cao, dành cho xe vượt. Sau khi hoàn thành việc vượt và đủ điều kiện an toàn, tài xế nên chuyển vào làn 2. Khi xe đang đi ở làn 1 nhận được tín hiệu xin đường từ phương tiện phía sau, phải chuyển về làn 2 để nhường đường.

Đề xuất của Cục CSGT với đường có từ hai làn xe chạy mỗi chiều trở lên, làn trái sát dải phân cách chỉ dùng để vượt. Ảnh: Phạm Chiểu (Đồ họa: Hồ Tân)

Cơ quan này dự kiến phối hợp thực hiện đồng bộ một số giải pháp. Trong đó, trên một số tuyến cao tốc sẽ nghiên cứu tổ chức lại giao thông, nâng tốc độ tối thiểu của làn 1 và làn 2 lên mức không quá 20% so với tốc độ tối đa.

Cùng với đó, sẽ xử phạt nghiêm trường hợp xe chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc chạy chậm hơn các xe khác cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải, trừ trường hợp các xe khác cùng chiều đang chạy quá tốc độ quy định.

Theo Cục CSGT, việc tổ chức lại giao thông và xử lý các trường hợp chạy chậm, bám làn trái nhằm nâng cao ý thức của tài xế, bảo đảm khả năng lưu thông và an toàn trên cao tốc.

Trước đó, Cục CSGT đã triển khai cao điểm xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên một số tuyến cao tốc phía Bắc. Cơ quan này cho biết chỉ xử phạt khi có đủ căn cứ xác định tài xế cố tình vi phạm, qua hình ảnh, video ghi nhận xe không duy trì khoảng cách theo quy định.

Việc xử lý xe chạy chậm, bám làn trái được Cục CSGT dự kiến triển khai cùng các giải pháp tổ chức giao thông, tuyên truyền và nâng cao ý thức nhường đường, nhằm bảo đảm dòng phương tiện lưu thông an toàn, thuận lợi trên cao tốc.

Phương án điều chỉnh tốc độ theo làn trên cao tốc. Đồ họa: Cục CSGT