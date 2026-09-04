Bàn giao cá thể rùa cổ sọc quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên

(Baohatinh.vn) - Cá thể rùa cổ sọc quý hiếm vừa được người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bàn giao cho cơ quan chức năng chăm sóc, trước khi thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.
Sáng 4/9, Công an xã Toàn Lưu phối hợp với Hạt kiểm lâm Thạch Hà tiếp nhận một cá thể rùa cổ sọc do người dân trên địa bàn chủ động giao nộp.
Trước đó, trong quá trình cải tạo vườn, chị Đặng Thị Hải (SN 1977, trú thôn Thiên Thai, xã Toàn Lưu) phát hiện một cá thể rùa cổ sọc. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, chị Hải đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao, xử lý theo quy định.
Cá thể rùa cổ sọc được chị Hải bàn giao có trọng lượng 2,2 kg, tên khoa học Mauremys sinensis, thuộc nhóm IIB theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Toàn Lưu phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Hà kiểm tra, lập hồ sơ và bàn giao cá thể rùa cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ, trước khi thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.
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