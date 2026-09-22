Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư

(Baohatinh.vn) - Hội nghị tập huấn giúp các luật sư nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa rủi ro pháp lý...
Sáng 22/9, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh năm 2026.
Những năm qua, đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 21 tổ chức hành nghề luật sư, 11 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư với 56 luật sư và 8 tư vấn viên.
Tại hội nghị, các đại biểu là luật sư và người làm công tác tư vấn pháp luật đã được nghe báo cáo viên truyền đạt, trao đổi thông tin về một số chủ trương, chính sách của tỉnh trong phát triển doanh nghiệp; chia sẻ kỹ năng nhận diện, đánh giá và xử lý rủi ro pháp lý thông qua công tác soạn thảo, rà soát hợp đồng thương mại. Đây là những nội dung thiết thực, gắn liền với hoạt động hành nghề và nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thực tiễn.
Hội nghị nhằm giúp các luật sư cập nhật kịp thời định hướng, chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa rủi ro pháp lý từ sớm, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý và đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp trong tình hình mới.
Hội nghị cũng là diễn đàn thiết thực để đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư cùng báo cáo viên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hành nghề.
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