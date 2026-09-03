Trước khi sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, nghi phạm đột nhập nhà bạn gái cũ

Ngày 3/9, Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Anh, ngụ phường Hố Nai, để điều tra hành vi Giết người. Nguyễn Đức Anh bị xác định là nghi phạm tấn công gia đình ông Nguyễn Văn Quang tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến vợ cùng hai con nhỏ tử vong, ông Quang bị thương nặng.

Đột nhập nhà bạn gái cũ

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với thiếu nữ 17 tuổi sống cạnh nhà ông Quang. Sau khi cô chủ động chia tay, Anh không chấp nhận, nhiều lần nhắn tin đe dọa, uy hiếp.

Khoảng 1h50 ngày 3/9, ông Đinh Văn Rung, bố thiếu nữ, cùng người nhà đang ngủ thì nghe tiếng động ở khu vực nhà vệ sinh nên thức dậy kiểm tra.

Ông Rung phát hiện Đức Anh cầm dao trên mái nhà, tại khu vực giếng trời, đang phá cửa tìm cách đột nhập. Ông yêu cầu nam thanh niên về và nói con gái mình với Anh đã chia tay.

Theo lời ông Rung, Đức Anh sau đó đe dọa giết ông cùng người nhà. Ông cho biết đã báo công an.

Đức Anh tiếp đó sang nhà ông Quang ở sát bên cạnh. Khi bị chủ nhà phát hiện, nghi phạm được cho là đã tấn công ông Quang cùng vợ con.

Công an phong tỏa hiện trường, trưa 3/9. Ảnh: Thái Hà

Cố thủ trong nhà hàng xóm

Khoảng 1h53, Công an xã Bình Minh nhận tin báo có người lạ đột nhập nhà ông Quang, cử lực lượng đến hiện trường.

Cảnh sát phát hiện ông Quang nằm bất tỉnh cách cổng nhà khoảng 15 m, trên người có nhiều vết thương, nên đưa đi cấp cứu. Theo người dân, trước đó nam thanh niên đã đuổi chém ông nhiều nhát rồi quay vào nhà cố thủ.

Cửa nhà lúc này bị khóa. Bên trong còn có vợ ông Quang là bà Hồ Thị Mai, 36 tuổi, con trai 11 tuổi và con gái 2 tuổi.

Công an khám nghiệm mái nhà xung quanh gia đình nạn nhân. Ảnh: Thái Hà

Cảnh sát bao vây, vận động người bên trong ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, Đức Anh mở cửa nhà và cổng đi ra thì bị khống chế. Trên người nghi phạm có nhiều vết thương.

Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện bà Mai đã tử vong, hai người con bất tỉnh. Các bé được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Quang đang được điều trị với nhiều vết thương.

Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, động cơ vụ án.

Gia đình nạn nhân là hàng xóm của thiếu nữ - bạn gái cũ của nghi phạm. Ảnh: Phạm Hải