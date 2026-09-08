Điều tra XoilacTV, lộ kho phim truyện 18+ và ảnh đồi trụy do trưởng nhóm lập trình tập hợp

Cảnh sát bắt giữ các nghi phạm trong hệ thống XoilacTV - Ảnh cắt từ clip

Theo kết luận điều tra vụ án liên quan hệ thống website phát bóng đá lậu XoilacTV, khoảng năm 2021, Nguyễn Trọng Thuận bắt đầu làm việc tại dự án 90 Phút do Nguyễn Công Định điều hành.

Ban đầu, Thuận là lập trình viên, trực tiếp tham gia xây dựng, vận hành các trang web xem thể thao lậu. Sau một thời gian, Thuận được Định giao làm trưởng nhóm lập trình, có quyền tuyển nhân sự, xây dựng quy trình và phân công công việc cho các thành viên.

Đến đầu tháng 2-2026, nhóm của Thuận đã phát triển 6 website gồm XoilacTV, 90phutTV, ThapcamTV, CakeoTV, BanhkhucTV và VeboTV. Các trang này sử dụng chung một hệ thống quản trị nội dung để quản lý dữ liệu, nội dung và thông tin hiển thị.

Theo cơ quan điều tra, do phát lậu các chương trình thể thao thuộc bản quyền của K+, FPT, VTVcab..., các website trên thường xuyên bị chặn tên miền.

Mỗi khi xảy ra tình trạng này, Thuận mua tên miền thay thế qua các dịch vụ trung gian không yêu cầu giấy tờ cá nhân và chấp nhận thanh toán bằng USDT. Tên miền mới sau đó được chuyển cho các thành viên cập nhật qua hệ thống quản trị để các website tiếp tục hoạt động.

Từ XoilacTV đến ứng dụng gom cả phim, truyền hình và nội dung 18+

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2024, khi đang tham gia vận hành hệ thống website phát bóng đá lậu, Thuận nảy ý tưởng phát triển một ứng dụng di động để thu hút người dùng và kiếm tiền quảng cáo.

Để thực hiện ý tưởng, Thuận đăng tuyển lập trình viên. Khoảng tháng 2-2024, Thuận trực tiếp phỏng vấn, tuyển Đào Quang Trung (sinh năm 1999) và đề nghị người này phát triển một ứng dụng xem video để phát hành trên CH Play và App Store.

Batman Nguyễn Công Định bị xác định là "cha đẻ" của hệ thống XoilacTV - Ảnh: Công an Hưng Yên

Đến tháng 4-2024, Trung bắt đầu lập trình ứng dụng có tên Monplayer, với tính năng trình chiếu phim, truyện, thể thao... Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động và không thể làm một mình, Trung báo lại với Thuận.

Một tháng sau, Thuận tuyển thêm Ngô Huy Thao (sinh năm 1999) cùng Trung phát triển Monplayer. Đến cuối năm 2024, bản thử nghiệm của ứng dụng được đưa lên CH Play và App Store.

Để tạo nguồn nội dung cho ứng dụng, Thuận trực tiếp lập trình website Xem.pro, tập hợp các nguồn phát thành 6 nhóm gồm thể thao, phim ảnh, anime, truyền hình, 18+ và truyện tranh.

Ở nhóm thể thao, nguồn được lấy từ các website xem bóng đá lậu thuộc dự án 90 Phút như ThapcamTV, VeboTV... Thuận giao Nguyễn Đức Hùng thu thập nguồn dữ liệu rồi chuyển đổi để đưa lên Xem.pro.

Với nhóm phim ảnh, anime, truyền hình và truyện tranh, cơ quan điều tra xác định Thuận trực tiếp thu thập nguồn dữ liệu từ nhiều website rồi lập trình, chuyển đổi để đưa lên hệ thống.

Đáng chú ý, đối với nhóm “18+”, kết quả điều tra xác định nguồn phát được tập hợp từ các website phim, truyện đồi trụy... Thuận là người trực tiếp thu thập nguồn dữ liệu từ các website này, sau đó chuyển đổi sang định dạng phù hợp để đăng lên Xem.pro.

Hệ thống còn được thiết kế để dẫn người dùng từ Xem.pro sang website Monplayer.org, sau đó tải và sử dụng ứng dụng Monplayer. Thuận lập trình chức năng cho phép người dùng xem trước ảnh mẫu kèm phần giới thiệu nhằm thu hút thêm người tải ứng dụng.

Thuận cũng lập các nhóm Telegram “Xem.pro” và “Monplayer” để đăng thông tin về nguồn xem, hướng dẫn sử dụng, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận thông báo lỗi từ người dùng, kết luận nêu.

134 ảnh bị giám định là văn hóa phẩm đồi trụy

Đầu tháng 2-2026, sau khi Nguyễn Trọng Thuận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện, bắt giữ, dự án Monplayer và Xem.pro ngừng hoạt động. Các nguồn xem trên Xem.pro không còn hoạt động thông qua ứng dụng Monplayer.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định người dùng vẫn có thể truy cập Monplayer.org để xem 210 ảnh còn lại từ mục "18+" thông qua chức năng xem trước do Thuận lập trình.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Thuận tự truy cập website Monplayer.org và tải 210 ảnh này xuống. Kết quả giám định xác định 134 trong số 210 ảnh là văn hóa phẩm đồi trụy.

Toàn bộ 210 ảnh mẫu được Thuận lấy từ nguồn dữ liệu của website đồi trụy, sau đó lập trình lại và đăng trên giao diện Monplayer.org nhằm phát triển, thu hút người dùng tải ứng dụng.

Dữ liệu trên máy tính cá nhân của Thuận còn cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 1-1 đến 1-2-2026, Monplayer.org ghi nhận 43.870 lượt xem, trong đó có 560 lượt xem theo nguồn từ Xem.pro.

Dù mục đích ban đầu của Thuận là phát triển Monplayer để kiếm tiền từ chia sẻ doanh thu quảng cáo, cơ quan điều tra xác định ứng dụng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Vì vậy, đến thời điểm bị bắt, Thuận chưa nhận quảng cáo và chưa được hưởng lợi từ hoạt động này.

Hai lập trình viên dự án 90 Phút hưởng lợi hơn 5,3 tỉ đồng

Trong khi chưa kiếm được tiền từ Monplayer, Thuận được xác định đã nhận hơn 2,4 tỉ đồng trong thời gian tham gia dự án 90 Phút.

Cụ thể, từ tháng 3-2021 đến tháng 2-2026, Thuận được trả tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng tiền lương qua tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, Nguyễn Công Định còn thưởng cho Thuận bằng USDT. Sau khi bán số tiền số này, Thuận thu được hơn 617,6 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Thuận hưởng lợi trong quá trình tham gia dự án 90 Phút là hơn 2,42 tỉ đồng.

Nguyễn Đức Hùng, một thành viên khác của nhóm lập trình, được Thuận giới thiệu vào dự án khoảng giữa năm 2022. Hùng tham gia lập trình, phát triển, bảo trì, sửa lỗi các website XoilacTV, 90phutTV, ThapcamTV, CakeoTV, BanhkhucTV và VeboTV đồng thời quản trị hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu.

Từ tháng 7-2022 đến 2-2026, Hùng nhận hơn 1,13 tỉ đồng tiền lương. Ngoài ra, Thuận còn thưởng cho Hùng 1,755 tỉ đồng qua tài khoản ngân hàng.

Tổng cộng, cơ quan điều tra xác định Hùng hưởng lợi hơn 2,88 tỉ đồng.

Như vậy, riêng Nguyễn Trọng Thuận và Nguyễn Đức Hùng được xác định hưởng lợi hơn 5,3 tỉ đồng từ quá trình tham gia dự án 90 Phút. Khoản tiền này tách biệt với Monplayer, ứng dụng mà Thuận mới phát triển thử nghiệm và chưa thu được tiền quảng cáo.