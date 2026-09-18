Xem xét xử lý người phụ nữ có dấu hiệu hủy hoại hơn 1,1ha rừng ở Hương Khê

Tháng 1/2026, tại thửa đất số 34, tờ bản đồ số 73, thuộc khoảnh 7, Tiểu khu 299, địa bàn xã Hương Khê, bà Ngô Thị Lý (SN 1977, trú thôn Minh Sơn, xã Hương Bình) đã có hành vi ken chặt (chặt chưa đổ gãy hẳn) 190 cây rừng tự nhiên (đường kính khoảng 8cm). Đây là khu rừng tự nhiên được quy hoạch rừng sản xuất, trước đây được UBND huyện Hương Khê giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hoàng Thị Hiệu. Sau đó, bà Lý mua lại diện tích này nhưng chưa làm thủ tục sang tên.

Ngày 6/3/2026, Hạt Kiểm lâm Hương Khê xử phạt vi phạm hành chính bà Ngô Thị Lý về hành vi chặt phá rừng với số tiền 20,3 triệu đồng.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê đối với bà Ngô Thị Lý.

Quá trình xử lý vụ việc, cơ quan chức năng cũng đã tuyên truyền, giải thích, nhắc nhở bà Ngô Thị Lý chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, chưa đầy 5 tháng sau, bà Lý tiếp tục thuê người chặt phá rừng tự nhiên. Theo đó, khoảng giữa tháng 7/2026, bà Lý thuê ông Trần Đình Q. (SN 1978, trú thôn Hương Vĩnh, xã Hương Xuân) và ông Lê Anh T. (SN 1977, trú thôn Cao Thắng, xã Hương Xuân) chặt phá 11.382m² rừng tại các thửa đất số 37 và 41, tờ bản đồ số 73, thuộc khoảnh 8, Tiểu khu 299, xã Hương Khê.

Nhiều cây thân gỗ rừng tự nhiên bị bà Lý thuê người đốn hạ để trồng keo.

Toàn bộ diện tích này là rừng tự nhiên lá rộng thường xanh nghèo kiệt, quy hoạch rừng sản xuất. Vụ việc được Tổ Kiểm lâm địa bàn xã Hương Khê phát hiện trong quá trình tuần tra, kiểm tra lâm phần ngày 27/7.

Hạt Kiểm lâm Hương Khê phối hợp với UBND xã Hương Khê, Công an xã Hương Khê và Viện KSND khu vực 4 - Hà Tĩnh đã tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, đánh giá thiệt hại, làm rõ nguồn gốc đất cũng như mục đích tác động đến rừng.

Quá trình làm việc, bà Ngô Thị Lý thừa nhận đang quản lý, sử dụng các thửa đất số 37 và 41. Theo trình bày của bà Lý, khi UBND huyện Hương Khê cũ giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 31/12/2015, bà đã nhờ mẹ đẻ và người thân đứng tên.

Bà Ngô Thị Lý làm việc với các lực lượng chức năng tại hiện trường rừng bị phá hoại.

Bà Lý cũng thừa nhận đã thuê người chặt phá rừng tự nhiên tại 2 thửa đất trên để trồng keo. Lý do được bà đưa ra là cho rằng đất rừng đã được giao cho mình thì có quyền chặt phá, thay đổi loại cây trồng trên đất.

Ông Phan Đình Long - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hương Khê cho biết, địa phương đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê, Công an xã Hương Khê và các cơ quan chức năng nhiều lần làm việc để xác minh nguồn gốc đất, hiện trạng rừng, diện tích bị tác động và những nội dung liên quan.

“Chúng tôi cũng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thực hiện đúng trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, lâm nghiệp theo quy định. Vụ việc đang được các cơ quan có thẩm quyền xử lý”, ông Phan Đình Long nói.

Các lực lượng chức năng đo đạc hiện trường rừng bị chặt phá.

Theo ông Nguyễn Quang Hào - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê, việc bà Lý tiếp tục thuê người chặt phá rừng tự nhiên sau khi đã bị xử phạt hành chính là tình tiết được cơ quan chức năng làm rõ trong quá trình xác minh.

“Hành vi chặt phá 11.382m² rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất của bà Ngô Thị Lý có dấu hiệu phạm tội “Hủy hoại rừng”. Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp làm việc và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền" - ông Nguyễn Quang Hào thông tin.