Thứ trưởng Hoàng Trung bị buộc thôi việc

Quyết định kỷ luật hành chính với ông Trung được đưa ra sau hơn một tháng ông bị Ban Bí thư khai trừ Đảng và bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) bắt tạm giam.

Thời điểm thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung tính từ 31/7/2026.

Trước đó ngày 28/7, Ban Bí thư khai trừ Đảng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này được đánh giá "gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác".

Cùng ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã bắt tạm giam ông Hoàng Trung về tội Nhận hối lộ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung tại hội nghị hồi tháng 5/2026. Ảnh: Thi Hà

Cùng tội danh, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hai bị can Nguyễn Thị Hà, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn, bị bắt về tội Giả mạo trong công tác.

Động thái này được C03 đưa ra khi mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy cùng các đơn vị, cá nhân liên quan.

Theo C03, ông Hoàng Trung, khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã cùng ông Nguyễn Quang Hiếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra "giấy phép con", phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn.

Hai ông còn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm và mã số vùng trồng; mua bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Cơ quan điều tra cho rằng các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng; làm thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách, đồng thời ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu ngành nông sản Việt Nam.

Ông Hoàng Trung 57 tuổi, quê Yên Bái, trình độ tiến sĩ. Tháng 6/2023, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ tháng 2/2025, ông giữ chức Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, ông từng công tác tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các vị trí chuyên viên, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật, Cục phó và Cục trưởng Bảo vệ thực vật.