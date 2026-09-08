'Vẽ bệnh' tại phòng khám để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lin Wei Min (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc) cùng 18 đối tượng khác, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và trốn thuế.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 3/2017, Lin Wei Min cùng một số đối tượng người Trung Quốc khác đến Việt Nam thuê nhà số 498 Nguyễn Văn Linh (phường An Biên, TP Hải Phòng) để tạm trú và đầu tư lập phòng khám đa khoa.

Phòng khám Phượng Đỏ tại 498 Nguyễn Văn Linh (TP Hải Phòng),

Để chuẩn bị cho hành vi phạm tội, Lin Wei Min thuê Vũ Trọng Tiền (SN 1991, trú số 58/34 Chợ Hàng, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) đứng tên giám đốc lập Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phòng (chủ quản của Phòng khám Phượng Đỏ), đồng thời thuê Trần Thị Thu Hương (SN 1982, trú 6/32/143 Tôn Đức Thắng, phường An Biên) làm phó giám đốc công ty này.

Quá trình hoạt động, khi người bệnh có nhu cầu, Lin chỉ đạo các đối tượng là bác sỹ, nhân viên y tế tại phòng khám, thông qua Website https://phongkhamphuongdo.vn/ và công cụ khác để tư vấn, sau đó thực hiện khám bệnh, xét nghiệm và làm “thủ thuật” y tế tại Phòng khám.

Các bị can trong vụ án bị khởi tố.

Tiếp đó, nhóm đối tượng dùng các thủ đoạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn thể chất, hoang mang, lo sợ về tình trạng bệnh để cưỡng ép bệnh nhân phải trả thêm tiền chuyển sang làm các gói “thủ thuật cao cấp” có chi phí cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu mà bệnh nhân đã chọn.

Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi các đối tượng đã đánh trúng tâm lý lo lắng về sức khoẻ của người bệnh, biến hoạt động khám chữa bệnh thành công cụ gây sức ép về kinh tế.

Ngay sau khi tiếp nhận và xác minh tin báo của quần chúng, Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng trên.

Lin Wei Min và các đối tượng người Trung Quốc trong vụ án.

Đến nay, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, trong đó có 5 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những ai là bị hại trong vụ án, chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng (địa chỉ số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng, qua Điều tra viên Hà Hải Hưng, số điện thoại: 0934269664) để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.