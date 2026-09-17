Chợ cũ, nguy cơ cháy “mới”!

Hệ thống dây điện tại chợ Trổ được mắc lộn xộn, mất an toàn.

Chợ Trổ (xã Đức Quang) được đầu tư xây dựng đã lâu, lần tu sửa gần đây nhất là vào năm 2012. Sau hơn 13 năm đưa vào khai thác, hầu hết các hạng mục đã xuống cấp, bộc lộ nhiều bất cập về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Những lối đi vừa phục vụ mua bán, vừa là đường thoát nạn khi xảy ra cháy nổ, bị thu hẹp do tiểu thương bày bán hàng hoá tràn ra. Hệ thống điện chắp vá, giăng mắc chằng chịt, thậm chí biến thành dây treo đồ, vật dụng... nên dễ xảy ra cháy nổ. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương tự ý đấu nối thiết bị dẫn tới nguy cơ cao về chập cháy điện.

Ông Phan Đình Khánh - Trưởng BQL chợ Trổ cho biết, hiện có khoảng hơn 100 hộ kinh doanh trong khu vực chợ. Đây là nơi giao thương, bán buôn của người dân các xã Bùi La Nhân, Quang Vĩnh trước đây (nay thuộc xã Đức Quang). Do đặc thù kinh doanh tại khu vực nông thôn nên chợ có nhiều ki-ốt kinh doanh các mặt hàng dễ bắt lửa như: vàng mã, quần áo, vải vóc, giày dép... Tuy nhiên, vì hạ tầng xuống cấp nên nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao.

Công an xã Đức Quang tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC đối với hộ kinh doanh tại chợ Trổ.

Chợ Nghèn (xã Can Lộc) được đưa vào sử dụng từ năm 1986, với tổng diện tích hơn 14.000 m2 ; được đầu tư nâng cấp, sắp xếp lại ngành hàng vào năm 2008. Sau hơn 17 năm được tu bổ, hiện chợ Nghèn đã bị xuống cấp, dẫn tới nguy cơ mất an toàn về công tác PCCC.

Do mái che bị hư hỏng, vì vậy dẫn tới nhiều hộ kinh doanh tự ý che chắn tôn, bạt, ô, lọng phòng tránh nắng, mưa gây ảnh hưởng đến công tác PCCC. Lối đi giữa các quầy, sạp hàng bị rút gọn nhỏ hẹp, lấn chiếm để bày bán hàng hóa, nên khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, lực lượng chữa cháy rất khó khăn khi tiếp cận đám cháy qua các lối này. Bên cạnh đó, dây điện giăng kéo chằng chịt, thậm chí biến thành dây treo đồ, vật dụng, hàng hóa... dẫn tới nguy cơ mất an toàn điện rất cao. Đặc biệt, chợ Nghèn là “phố” chợ do có nhiều hộ gia đình đang ở xen lẫn trong chợ, nên không thể xây dựng khuôn viên bảo vệ, dẫn đến việc đảm cho công tác PCCC gặp nhiều khó khăn.

Hệ thống dây điện tại chợ Nghèn hiện đang được giăng mắc chằng chịt, mất an toàn.

Ông Lê Văn Thắng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Can Lộc (kiêm Trưởng BQL chợ Nghèn), cho biết: "Trước thực trạng này, đơn vị đã kiến nghị với lãnh đạo xã Can Lộc cần phải tu bổ, cải tạo chợ để đáp ứng yêu cầu PCCC cũng như mua bán an toàn. Hiện, xã đã có kế hoạch cải tạo lại chợ, trong đó sẽ sắp xếp lại hệ thống ki-ốt, sửa chữa hệ thống điện, cũng như đầu tư thêm thiết bị PCCC... Dự kiến kinh phí khoảng hết gần 8 tỷ đồng."

Được biết, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 148 chợ truyền thống, trong đó có 1 chợ hạng I, 24 chợ hạng II và 123 chợ hạng III. Tại hầu hết các chợ truyền thống hạ tầng xuống cấp và không gian lưu thông bị lấn chiếm. Đáng lo ngại, hệ thống điện chắp vá, chăng mắc chằng chịt sát hàng hóa dễ xảy ra cháy nổ. Đồng thời, việc tiểu thương tự ý đấu nối thiết bị công suất lớn đang đẩy nguy cơ quá tải, chập cháy điện lên mức đáng báo động.

Công an xã Can Lộc hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy mini cho hộ kinh doanh mặt hàng quần áo ở chợ Nghèn.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) cho biết: Trước mắt, đối với công tác PCCC tại các chợ truyền thống đã xuống cấp, việc nâng cao ý thức chấp hành của tiểu thương chính là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Do đó, ban quản lý các chợ cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy định về an toàn PCCC&CNCH cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh; tăng cường tự kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở người dân và hộ tiểu thương thực hiện đúng nội quy, quy định an toàn PCCC và CNCH; làm tốt công tác PCCC&CNCH theo phương châm “4 tại chỗ”, luôn chủ động sẵn sàng xử lý khi có tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Về lâu dài, các chủ đầu tư, chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp đầu tư, cải tạo hệ thống hạ tầng chợ cũ, cũng như kịp thời khắc phục những tồn tại, nguy cơ không đảm bảo an toàn về PCCC tại các chợ truyền thống.