Cách Shark Bình lợi dụng tầm ảnh hưởng để lừa người mua tiền số Antex

Ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về ba tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng vụ án, 12 người còn lại bị đề nghị truy tố một trong ba tội danh trên.

Shark Bình lúc chưa bị bắt. Ảnh: FBVN

Theo kết luận điều tra, Shark Bình là nhà sáng lập, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech. Tập đoàn có hệ sinh thái gồm 33 doanh nghiệp, song hiện nay chỉ còn 11 đơn vị đang hoạt động.

Khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng ba cộng sự khác và nhóm marketing chuyên nghiên cứu phát triển thị trường thống nhất góp tiền phát triển dự án tiền số Antex. Đây là những người có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số - coin. Trong đó, ông Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% và giữ vai trò chỉ đạo, chi phối, quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Mục đích của nhóm Bình là kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư vào tiền số Antex để phát triển ví VNDT. Việc thanh toán sẽ thực hiện trên nền tảng blockchain. Cổng Ngân lượng được dùng làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT.

Để có cơ sở pháp lý thực hiện đầu tư, ký hợp đồng, Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. 5 tỷ ban đầu nhóm này góp vốn được chuyển vào tài khoản của Công ty Blockchain Việt Nam để duy trì hoạt động của dự án, trả lương cho nhân viên, kỹ thuật.

Quá trình phát triển dự án, nhóm này thông qua "Bản cáo bạch" để công bố chính sách phát triển, bao gồm cả dự án VND. Tổng số lượng token Antex được tung ra thị trường là 100 tỷ token.

Bản cáo Bạch công bố người tham gia phát triển dự án gồm Shark Bình và 7 người khác.

Từ tháng 8 đến 11/2021, nhóm này đã bán cho nhà đầu tư theo 4 đợt. Trong đó đợt 1 có tên là Seed Round - nghĩa là hạt giống, bán cho đại lý 5 tỷ token. Đợt 2, bán chọn lọc cho đại lý 11 tỷ token và đại lý giới thiệu được hưởng hoa hồng 18%. Tiếp đến, đợt 3 bán ra 16 tỷ token và đợt 4 được niêm yết trên các sàn giao dịch và bán ra 1,2 tỷ token. Lượng token còn lại bị khóa trên các ví chứa.

Sau giai đoạn này, Shark Bình bị cáo buộc đã lợi dụng sự uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội của mình để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ và mua thêm token Antex. Trên phương tiện thông tin đại chúng, Bình quảng cáo về việc ra mắt quỹ đầu tư Next100 Blockchain chuyên về công nghệ chuỗi khối, kết luận điều tra nêu.

Ông Bình cam kết số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm để đầu tư vào dự án Blockchain. Bình còn giới thiệu, Antex là dự án đầu tiên và kêu gọi nhà đầu tư "nắm chắc" đồng token Antex, không bán xả ra làm tụt giá Antex. Shark cũng cam kết không rút vốn khỏi dự án trong khi thực tế chỉ góp 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, sau khi nhận được tiền vốn từ các nhà đầu tư, chủ dự án Antex đã chuyển một phần lớn tiền sang các sàn giao dịch tập trung. Một phần khác thì chuyển đến các ví trung gian nhằm phục vụ hoạt động tạo lập thị trường, hình thành thanh khoản. Điển hình, một số giao dịch thể hiện dấu hiệu tạo hiệu ứng Fomo nhằm thu hút thêm nhà đầu tư mới thông qua việc tạo ra lệnh mua bán giả.

Shark Bình 'ém' thông tin dự án bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo

Dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư vào dự án nhưng đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án vẫn chưa hoàn thiện, chưa có lợi nhuận. Đặc biệt, dự án Stablecoin VNDT thực tế chưa thực hiện và đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo hồi tháng 3/2022.

Các thông tin xấu về cảnh báo như vậy, ông Bình không đăng tải lên các trang mạng xã hội, truyền thông. Bởi nếu đăng sẽ khiến các nhà đầu tư bị mất niềm tin vào dự án Antex và đồng VNDT. Từ đó có thể dẫn tới sự thất bại của dự án và mất đi cổ đông chiến lược nắm giữ Antex lâu dài, theo kết luận điều tra.

Theo cơ quan điều tra, bề ngoài thì quảng cáo hào nhoáng để dụ nhà đầu tư, song ở phía sau, Shark Bình chỉ đạo tiền được rút từ ví tổng, tức là ví chứa USDT của các nhà đầu tư, sẽ chuyển vào ví điện tử của cộng sự Mai Thái Hà. Sau đó, Hà bán quy đổi ra tiền Việt Nam đồng rồi chia nhau chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Ngay trong lần đầu tiên vào tháng 5/2022, Bình được chia 8,4 tỷ đồng tiền chiếm đoạt được.

10 bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình trích xuất dữ liệu xác định, ví ngân lượng liên quan đến dự án token Antex trong giai đoạn từ tháng 9/2021 đến 12/2021 đã bị xóa. Bình khai, đã chỉ đạo Bùi Thanh Hải, Giám đốc kỹ thuật Công ty Ngân Lượng, xóa dữ liệu này trên hệ thống.

Cơ quan điều tra đã đăng tìm bị hại song hiện mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền tạm tính khoảng 67 tỷ đồng. Trong đó, công an mới ghi lời khai được 26 nhà đầu tư và họ đề nghị trả lại khoảng 53 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Với 17 trường hợp còn lại, công an đã mời làm việc nhưng họ không đến và cũng không cung cấp tài liệu.

Theo kết luận, tổng số tiền thu về trên ví tổng của dự án Antex là 4,5 triệu USDT, tương đương 4,5 triệu USD (khoảng 101 tỷ đồng, theo quy đổi giá năm 2021).

Công an xác định Shark Bình chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn song không kết luận cụ thể về số tiền đã chiếm đoạt.

Ngoài hành vi lừa đảo, Bình còn bị cáo buộc bỏ ngoài lợi nhuận doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 4,36 tỷ đồng và trốn thuế 38,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Shark Bình thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Bị can có nhân thân lý lịch tốt, phạm tội lần đầu, tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra buộc các bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của nhà đầu tư AntEx và khắc phục thiệt hại ngân sách liên quan các hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán.

Trong vụ án thứ nhất sắp xét xử, Shark Bình bị cáo buộc rửa 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng cho Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Ông Bình, 45 tuổi, được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ" (Shark Tank Vietnam). Ông được ví là "cá mập" công nghệ và từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.