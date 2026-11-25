(Baohatinh.vn) - Quyết định số 53/2026/QĐ-TTg quy định các tiêu chí xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 53/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy.
Theo quyết định, địa bàn cấp xã được xác định là địa bàn không ma túy khi có đủ các tiêu chí sau:
- Lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động rà soát, phát hiện, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và tỷ lệ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại thời điểm xét duyệt so với số nhân khẩu hiện đang cư trú trên địa bàn dưới 0,03% (đối với địa bàn phường, đặc khu), dưới 0,02% (đối với địa bàn xã), trừ các trường hợp: người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; người đang cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện; người có tiền sử nghiện ma túy hoặc tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy đang trong Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Trại giam, Trại tạm giam; đối tượng bị truy nã.
- 100% người nghiện ma túy tham gia các hình thức cai nghiện hoặc điều trị nghiện theo quy định của pháp luật.
- Không có người hiện đang cư trú trên địa bàn có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn, trừ các trường hợp: người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy do lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động phát hiện, xử lý; người đang có hồ sơ quản lý theo pháp luật, nghiệp vụ về ma túy do lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động phát hiện, bắt giữ, xử lý.
- Không có đối tượng bị truy nã do phạm tội về ma túy lẩn trốn trên địa bàn.
- Không có điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại thời điểm xét duyệt.
Cũng theo quyết định, địa bàn cấp tỉnh được xác định là địa bàn không ma túy khi có ít nhất 90% địa bàn cấp xã không ma túy, các địa bàn cấp xã còn lại là địa bàn trọng điểm phức tạp loại III.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/11/2026.
Địa bàn cấp xã khi đạt đủ 5 tiêu chí của địa bàn không ma túy thì không xem xét phân loại địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Trường hợp địa bàn cấp xã khi xét duyệt không được công nhận là địa bàn không ma túy thì sẽ phân loại địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy theo mức độ tương ứng./.
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