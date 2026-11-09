Nâng cao nghiệp vụ vận tải cho gần 300 lái xe kinh doanh

Sáng 9/11, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải khóa 1 năm 2026 dành cho người lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Gần 300 học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (từ 9–11/11/2026), với các nội dung phổ biến, cập nhật kiến thức cơ bản về ngành vận tải ô tô và những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải.

Ông Phan Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Các học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, xếp hàng hóa trên xe ô tô; đồng thời nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng lái xe kinh doanh vận tải.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông thời gian qua và tuyên truyền một số quy định pháp luật mới liên quan đến hoạt động vận tải.

Trung tá Phan Viết Hùng - Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải được cập nhật kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp và trách nhiệm trong quá trình hành nghề. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.