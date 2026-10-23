Hải quan khu vực XI tăng cường kỹ năng xử lý các vụ việc vi phạm về ma tuý

(Baohatinh.vn) - Hội nghị là dịp để các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ngày 23/10, Chi cục Hải quan khu vực XI tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bắt giữ, xử lý các vụ việc thực tế tại các đơn vị và kết quả vận dụng kiến thức từ các chương trình tập huấn, bài tập tình huống nghiệp vụ.
Tham dự có đại diện lãnh đạo, công chức các phòng, đội nghiệp vụ và các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu trực thuộc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và trao đổi 3 nội dung trọng tâm: quy trình bắt giữ, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; kinh nghiệm xử lý vụ bắt giữ 5.093 ống kim tiêm nghi là thuốc chữa bệnh tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; kết quả khóa tập huấn “Ngăn chặn tội phạm ở cảng biển quốc tế” tại Hoa Kỳ.
Thông qua các vụ việc cụ thể, đại diện các đơn vị đã phân tích quy trình xử lý, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nhất là những tình huống phát sinh liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan.
Cùng với đó, hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bắt giữ và xử lý các vụ việc, bảo đảm thống nhất trong triển khai nghiệp vụ tại các đơn vị.
Hội nghị góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ công chức hải quan; đồng thời, tăng cường hiệu quả phối hợp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy qua biên giới.
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