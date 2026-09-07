Hải quan Cầu Treo về đích thu ngân sách trước 4 tháng

Thu hút doanh nghiệp mở tờ khai

Sau nhiều năm đi qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), từ tháng 6/2026, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Thành Công (xã Sơn Tây) chuyển hướng đưa các lô hàng nước tăng lực Red Bull từ Thái Lan về làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Với doanh nghiệp, quyết định này không chỉ đến từ lợi thế khoảng cách mà còn bởi thời gian vận chuyển, thông quan ngày càng thuận lợi.

Xe chở hàng Red Bull của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Thành Công nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Anh Trần Danh Hướng - đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Thành Công chia sẻ: “Khi làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, chúng tôi nhận được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ hải quan, những vướng mắc phát sinh được trao đổi, xử lý nhanh. Đặc biệt, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã làm việc với cửa khẩu bên nước CHDCND Lào để tạo điều kiện thông quan ngoài giờ. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động thời gian nhận hàng, giảm chi phí và yên tâm duy trì hoạt động qua cửa khẩu”.

Theo Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từ tháng 6 năm 2026 đến nay, đơn vị đã thu hút 5 doanh nghiệp nhập khẩu nước tăng lực Red Bull về mở tờ khai với kim ngạch hơn 33 triệu USD, qua đó đóng góp 86,9 tỷ đồng tiền thuế. Lũy kế đến nay, Cầu Treo đã thu hút 457 doanh nghiệp mở tờ khai, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Cán bộ Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh.

Ông Đào Nghĩa Đồng - Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan Khu vực XI cho biết: “Những tháng đầu năm 2026, nguồn hàng và kim ngạch sụt giảm khiến số thu chưa đạt kỳ vọng. Sau 5 tháng, đơn vị mới thực hiện khoảng 37% kế hoạch năm. Trước áp lực đó, chúng tôi xác định phải chủ động tìm kiếm, thu hút doanh nghiệp, khơi thông nguồn hàng và tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu”.

"Quả ngọt" về đích sớm

Để thu hút doanh nghiệp về mở tờ khai, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tăng cường gặp gỡ, nắm bắt nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp; rà soát các khâu có thể gây chậm trễ để kịp thời hướng dẫn, xử lý. Cùng đó, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm rút ngắn thời gian thông quan.

Xe hàng nối đuôi nhau thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hiện nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc diện tiếp nhận trực tuyến được xử lý qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến ngành hải quan và Cổng thông tin một cửa quốc gia; góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Cùng với tạo thuận lợi thương mại, đơn vị tăng cường quản lý rủi ro, kiểm soát mã số, trị giá, xuất xứ và chính sách thuế; nâng cao hiệu quả tham vấn trị giá, kiểm tra sau thông quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách.

Anh Lê Đức Anh - đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Xuất nhập khẩu Anh Đức (Quảng Trị) cho biết: “Trong bối cảnh chi phí logistics và yêu cầu về thời gian giao nhận ngày càng được doanh nghiệp quan tâm, việc lựa chọn tuyến vận chuyển, cửa khẩu làm thủ tục cũng được tính toán kỹ hơn. Nếu hạ tầng, dịch vụ và thủ tục tại Cầu Treo tiếp tục được cải thiện, đây sẽ là một trong những tuyến mà doanh nghiệp ưu tiên đưa thêm hàng về làm thủ tục”.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát phương tiện qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Nguồn hàng được khơi thông đã tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động thông quan. Từ đầu năm đến nay, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã mở gần 9.000 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2025; phương tiện xuất nhập cảnh đạt trên 141.000 lượt, tăng 8,9%. Cùng với sự gia tăng về tờ khai và phương tiện, số thu ngân sách cũng tăng mạnh. Đến hết tháng 8/2026, đơn vị đã thu 212 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 101% chỉ tiêu được giao cho cả năm và hoàn thành nhiệm vụ trước 4 tháng.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sôi động phương tiện thông quan.

Ông Đào Nghĩa Đồng - Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan Khu vực XI nhấn mạnh: "Kết quả về đích sớm là động lực để đơn vị tiếp tục tăng tốc, nhất là khi dự kiến được giao bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát doanh nghiệp, chủ động thu hút nguồn hàng, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi thông quan; đồng thời tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách.

Tuy nhiên, để duy trì nguồn hàng, Cầu Treo vẫn đối mặt với những lực cản như: giới hạn tải trọng phía Lào, biến động nhu cầu thị trường, tỷ giá; chính sách thuế và hạ tầng cửa khẩu chưa đồng bộ... Vì vậy, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các lực lượng chức năng xúc tiến, thu hút doanh nghiệp, nguồn hàng, tạo nền tảng duy trì nguồn thu ổn định".