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Khảo sát hoạt động kinh doanh bán lẻ điện của hợp tác xã ở Thiên Cầm

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Vướng mắc về định giá tài sản nên từ năm 2019 đến nay, hệ thống điện do HTX Kinh doanh tổng hợp Thành Tâm, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) quản lý chưa thể bàn giao sang ngành Điện.

Sáng 9/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khảo sát thực trạng quản lý, vận hành, kinh doanh bán lẻ điện của Hợp tác xã Kinh doanh tổng hợp Thành Tâm, xã Thiên Cầm.

Tham dự có đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương.

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Toàn cảnh buổi khảo sát.

Hợp tác xã (HTX) Kinh doanh tổng hợp Thành Tâm hiện quản lý 13 trạm biến áp với tổng công suất 6.190 kVA; gần 36 km đường dây trung áp, hạ áp, cung cấp điện cho hơn 3.500 khách hàng tại địa bàn xã Cẩm Nhượng trước đây, Khu du lịch Thiên Cầm và vùng lân cận. Giá bán điện được áp dụng theo quy định của Bộ Công Thương.

Những năm gần đây, HTX đã đầu tư hàng tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp lưới điện và mua sắm vật tư, thiết bị, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và phục vụ hoạt động du lịch trong mùa cao điểm. Tuy nhiên, do nằm gần biển, thường xuyên chịu tác động của độ ẩm cao và môi trường nhiễm mặn, nhiều thiết bị điện nhanh xuống cấp, giảm tuổi thọ. Một số cột điện, đường dây trần cần tiếp tục được cải tạo; cáp viễn thông đi chung cột chưa được chỉnh trang, bó gọn; tại một số thời điểm vẫn xảy ra tình trạng điện áp thấp cục bộ.

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Ông Nguyễn Xuân Chiến (thôn Hoàng Càn, xã Thiên Cầm) phản ánh tình trạng lưới điện xuống cấp.

Năm 2019, hệ thống lưới điện do HTX quản lý đã được đưa vào danh sách bàn giao cho ngành điện. Tuy nhiên, đến nay, việc bàn giao vẫn chưa thể thực hiện do còn vướng mắc trong định giá tài sản và thiếu hướng dẫn cụ thể đối với tài sản lưới điện trung áp, hạ áp được đầu tư sau ngày 12/2/2009.

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Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Điện lực Cẩm Xuyên thông tin một số vấn đề về giá điện và vướng mắc trong quá trình bàn giao lưới điện của HTX sang ngành Điện.

Tại buổi khảo sát, đại diện HTX Kinh doanh tổng hợp Thành Tâm và các khách hàng đã phản ánh tình trạng xuống cấp của một số hạng mục lưới điện cùng những khó khăn trong quá trình quản lý, vận hành.

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Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị các bên có sự tích cực trong việc định giá tài sản, hoàn thiện hồ sơ để sớm bàn giao lưới điện bảo đảm quyền lợi của khách hàng.

Các ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền sớm hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị tài sản, đền bù và hoàn trả vốn đầu tư, làm cơ sở thực hiện chuyển giao lưới điện công khai, minh bạch, đúng quy định.

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Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tại buổi khảo sát.

Qua khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian quản lý, vận hành lưới điện, HTX cần tiếp tục rà soát, khắc phục các vị trí xung yếu, bảo đảm an toàn và chất lượng cung cấp điện; phối hợp với địa phương, ngành điện xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp lưới điện phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, du lịch. Những khó khăn, kiến nghị của HTX, người dân là cơ sở để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ trong quá trình quản lý, bàn giao lưới điện.

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Trước đó, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát thực trạng hệ thống đường dây, trạm biến áp do HTX Kinh doanh tổng hợp Thành Tâm quản lý.
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Nằm gần biển, thường xuyên chịu tác động của hơi ẩm và môi trường nhiễm mặn nên nhiều thiết bị điện xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

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#Khảo sát tình hình kinh doanh bán lẻ điện tại xã Thiên Cầm #Hợp tác xã Kinh doanh tổng

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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