Khơi thông mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế tháo gỡ vướng mắc đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc 24/09/2026 11:11 Bộ Xây dựng thừa nhận thực tiễn triển khai đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông cho thấy tiến độ một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, tạo dư địa tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh 22/09/2026 16:05 Hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới từ khi triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW cho thấy sức bật của kinh tế tư nhân nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh.

Ứng dụng phần mềm vận hành lưới điện từ xa, xử lý sự cố từ sớm 20/09/2026 14:56 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy mạnh số hóa trong quản lý và vận hành lưới, giúp nhân viên phát hiện sớm nguy cơ, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cấp điện trên địa bàn.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh chuyển giao lưới điện 17/09/2026 17:55 Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tham mưu Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng xử lý phù hợp trong chuyển giao lưới điện hạ áp trên địa bàn.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm hơn 17.200 tỷ đồng 17/09/2026 15:27 Với tổng vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hướng tới hình thành quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ quy mô lớn.

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực 17/09/2026 14:51 Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh 17/09/2026 11:30 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.

Hà Tĩnh chủ động đón làn sóng đầu tư mới, thu hút khoảng 600 triệu USD vốn FDI năm 2027 17/09/2026 08:58 Năm 2027, Hà Tĩnh phấn đấu thu hút 45-50 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với khoảng 600 triệu USD vốn FDI; ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

Cận cảnh vị trí xây nhà máy điện mặt trời hơn 763 tỷ đồng ở Hà Tĩnh 17/09/2026 08:48 Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc (Hà Tĩnh) được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 763 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 55,5ha.

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc hơn 763 tỷ đồng 16/09/2026 05:15 Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc (Hà Tĩnh) có công suất thiết kế 49MW, dự kiến tổng vốn đầu tư 763,312 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 55,5ha.

Doanh nghiệp nhỏ Hà Tĩnh và bài toán chuyển đổi số có trọng tâm 14/09/2026 13:30 Chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ nét đối với doanh nghiệp Hà Tĩnh, song với những đơn vị quy mô nhỏ, đưa công nghệ vào hoạt động không đơn giản là đầu tư thêm một giải pháp.

Hà Tĩnh: Xuất khẩu tăng nhưng chưa như kỳ vọng 12/09/2026 14:08 Thị trường thế giới biến động, sự sụt giảm nhu cầu tại một số quốc gia cùng khó khăn về nguồn nhân lực đang tác động tới hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh.

Khảo sát hoạt động kinh doanh của HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây 11/09/2026 19:41 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây tiếp thu đầy đủ kiến nghị của người dân, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn...

Vietravel Airlines "bắt tay" với Airbus mua thêm 50 máy bay thế hệ mới 11/09/2026 10:26 Vietravel Airlines sẽ mua 50 máy bay Airbus, gồm 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm các phiên bản A321neo và A321XLR, phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong đóng nộp ngân sách 11/09/2026 09:00 Với 176 triệu USD tương đương trên 4.500 tỷ đồng đóng nộp vào ngân sách nhà nước trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhà.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh bán lẻ điện 10/09/2026 18:09 Đại biểu đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành lưới điện, giá bán điện, chất lượng cung cấp điện của Hợp tác xã Dịch vụ điện Xuân Liên (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).

Chạy đua với thời tiết, đẩy nhanh tiến độ cầu dân sinh ở Hà Tĩnh 10/09/2026 09:28 Trước dự báo thời tiết diễn biến bất lợi, các chủ đầu tư và nhà thầu tại Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu dân sinh.

Khảo sát hoạt động kinh doanh bán lẻ điện của hợp tác xã ở Thiên Cầm 09/09/2026 11:02 Vướng mắc về định giá tài sản nên từ năm 2019 đến nay, hệ thống điện do HTX Kinh doanh tổng hợp Thành Tâm, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) quản lý chưa thể bàn giao sang ngành Điện.

Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam dự kiến khởi công cuối năm 2027 09/09/2026 10:41 Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch chi tiết hạng mục tiến độ từ công tác giải phóng mặt bằng, tư vấn, khảo sát, thi công của các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Hà Tĩnh phê duyệt dự án đường gần 700 tỷ đồng kết nối ven biển với cao tốc 09/09/2026 05:07 Dự án đường kết nối cao tốc tại Hà Tĩnh có tổng vốn gần 700 tỷ đồng được triển khai nhằm mở rộng giao thông, thúc đẩy du lịch, kinh tế địa phương.

Mở rộng kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với DragonIZ Hà Tĩnh 08/09/2026 18:21 Chuyến khảo sát giúp JETRO có thêm thông tin thực tế để giới thiệu DragonIZ Hà Tĩnh tới các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam.

Lò cao số 1 Formosa Hà Tĩnh sản xuất gang lỏng trở lại, tiếp tục khắc phục lò gió nóng số 3 08/09/2026 08:38 Đến nay, lò cao số 1 của Formosa Hà Tĩnh đang được cấp gió nóng từ lò gió nóng số 1, số 2, số 4 để vận hành và bắt đầu sản xuất ra gang lỏng.

Hà Tĩnh: 47 tổ chức, cá nhân kinh doanh kê khai giá vật liệu xây dựng 08/09/2026 05:05 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo danh sách 47 tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện thực hiện kê khai giá đối với một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Hải quan Cầu Treo về đích thu ngân sách trước 4 tháng 07/09/2026 15:42 Sau 8 tháng năm 2026, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) thu ngân sách 212 tỷ đồng, đạt 101% chỉ tiêu của năm nhờ chủ động thu hút doanh nghiệp mở tờ khai.

Khảo sát hoạt động kinh doanh bán lẻ điện ở xã Nghi Xuân 07/09/2026 14:45 HTX Dịch vụ Điện Xuân Viên, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mong muốn sớm bàn giao hệ thống điện đang quản lý cho ngành điện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Công trường dự án VSIP Hà Tĩnh rộn vang tiếng máy 07/09/2026 08:11 Những ngày đầu tháng 9, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh) tăng tốc thi công nhiều hạng mục quan trọng.

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng 06/09/2026 11:58 Công nghiệp Hà Tĩnh đang tăng tốc với sự bứt phá của nhiều ngành, sản phẩm chủ lực. Nhờ vậy, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của địa phương tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025.

DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ 05/09/2026 15:00 Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng cao nhất toàn quốc 03/09/2026 14:43 Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2026, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hà Tĩnh tăng 38,9%, dẫn đầu toàn quốc.