Khơi thông mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi mặt bằng được khơi thông, các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Tĩnh đang được tấp nập thi công với mục tiêu sớm đưa các công trình về đích đúng tiến độ.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày đầu tháng 10, Công ty CP Trường Sơn 185 - một trong những nhà thầu đảm nhận thi công dự án đường Hàm Nghi kéo dài, đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công đồng loạt nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật (hệ thống mương, cống thoát nước, lát vỉa hè) của công trình.
Theo kỹ sư Nguyễn Đắc Thắng - Chỉ huy trưởng công trường (Công ty CP Trường Sơn 185), đơn vị đã hoàn thành việc thảm bê tông nhựa lớp 1 của dự án. Trong thời gian chờ thảm lớp 2, công ty chủ động thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.
Thời gian qua, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, các “nút thắt” về mặt bằng đã dần được tháo gỡ, góp phần thuận lợi thi công dự án. Đặc biệt, vào ngày 1/10, nhà thầu đã nhận bàn giao mặt bằng của hộ dân bị vướng cuối cùng tại khu vực nút giao dự án với tuyến tránh quốc lộ 1. Như vậy, toàn bộ mặt bằng hiện đã được bàn giao.
Tương tự, tại dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có chiều dài 6,6km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, không khí thi công cũng đang rất khẩn trương. Liên danh nhà thầu đang tổ chức 11 mũi thi công đồng thời các hạng mục: thảm bê tông nhựa mặt bằng, xử lý nền đất yếu, thi công cấp phối đá dăm, lắp đặt cống ngang đường và rãnh thoát nước dọc cũng như đúc cấu kiện bê tông.
Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông cũng từng có các vướng mắc về mặt bằng. Tuy nhiên, tới nay, toàn bộ mặt bằng dự án đã được “khơi thông”, góp phần cho quá trình thi công được thuận lợi.
Riêng hạng mục cầu Rào Cái đã hoàn thành 7/7 trụ, 1 mố cầu, đúc 72/72 dầm và lao lắp, đổ bản mặt cầu 5/8 nhịp.
Nhân lực, máy móc được nhà thầu huy động tối đa để tập trung thi công.
Trên công trường dự án đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ) có chiều dài 15,775 km, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, công tác tổ chức thi công đang được triển khai một cách khoa học và bài bản. Các đơn vị nhà thầu tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, huy động máy móc, nhân lực, chia “3 ca, 4 kíp”, để tăng tốc các hạng mục nền đường, cầu cống.
Không chỉ có các dự án giao thông, không khí thi công cấp tập và khẩn trương cũng đang hiện hữu trên Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh - công trình điểm nhấn về văn hóa - xã hội của tỉnh.
Để đảm bảo tiến độ công trình, nhà thầu còn tổ chức các mũi thi công vào cả ban đêm.
Sự chuyển biến mạnh mẽ trên các công trường trọng điểm, xuất phát từ việc chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã liên tục có các cuộc kiểm tra thực địa, làm việc trực tiếp tại công trường để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.
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