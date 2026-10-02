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KKT Vũng Áng: Sôi động trên những công trường lớn

Phúc Quang - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.

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Những ngày này, trên các công trường tại KKT Vũng Áng, máy móc, phương tiện vận tải hoạt động liên tục.

Tại những khu vực đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các nhà đầu tư đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ san lấp, xây dựng hạ tầng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho những dự án quy mô lớn.

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Là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, KKT Vũng Áng đang hội tụ nhiều ngành công nghiệp chủ lực như luyện kim, sản xuất điện, sản xuất ô tô điện, xe máy điện, pin cell, dịch vụ cảng biển...

Sự hiện diện và phát triển của các dự án lớn không chỉ tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp cao mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ, thương mại, logistics.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, nhiều dự án thuộc Tập đoàn Vingroup đang được tập trung triển khai, góp phần tạo thêm diện mạo mới cho khu kinh tế.

Tại Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh.

Ở giai đoạn 1, dự án đã hoàn thành thu hồi đất, bồi thường 487,7/500 ha; giai đoạn 2 hoàn thành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khoảng 425/464 ha.

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Trên phần diện tích đã được bàn giao, nhà đầu tư đang huy động máy móc, phương tiện và nhân lực tổ chức thi công đồng bộ. Từng khu vực mặt bằng được san lấp, hoàn thiện hạ tầng, mở ra dư địa để tiếp tục thu hút các dự án sản xuất, công nghiệp vào KKT Vũng Áng.

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Cùng với khu công nghiệp, Dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương cũng đang được tập trung triển khai.

Dự án có tổng diện tích 123,5 ha, trong đó khu đất xây dựng bến cảng 36,53 ha, khu vực biển 81,36 ha và diện tích đường giao thông kết nối 5,62 ha.

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Hiện Công ty Vinhomes đang huy động tổng lực máy móc, phương tiện để triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống bến, cầu cảng và các hạng mục hạ tầng liên quan.

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Khi hoàn thiện, dự án sẽ góp phần bổ sung năng lực khai thác cảng, tăng khả năng kết nối và hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, logistics của KKT Vũng Áng.

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Từ những công trường đang ngày đêm thi công, những hạng mục hạ tầng mới đang dần hình thành.

Đây không chỉ là sự thay đổi về diện mạo không gian mà còn tạo nền tảng để KKT Vũng Áng tiếp tục thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn trong thời gian tới.

Không chỉ sôi động bởi những dự án đang triển khai, sức bật của KKT Vũng Áng còn được tạo nên từ hệ thống các dự án lớn đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

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Trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, các dự án Nhà máy sản xuất Pin Vines Vũng Áng của Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng Vines Hà Tĩnh, Nhà máy sản xuất và thương mại công nghệ Pin Lithium của Công ty TNHH giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G đang từng bước hình thành chuỗi sản xuất liên quan đến ngành công nghiệp năng lượng mới.

Cùng với đó, Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh tạo thêm động lực phát triển cho ngành công nghiệp ô tô, xe máy điện và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

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Trong khi đó, Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiếp tục giữ vai trò là một trong những dự án công nghiệp quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Các nhà máy nhiệt điện tại KKT Vũng Áng cũng đang duy trì hoạt động ổn định, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng và tạo thêm giá trị cho ngành công nghiệp của địa phương.

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Sự vận hành đồng bộ của các dự án đã tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp ngày càng hoàn chỉnh tại KKT Vũng Áng.

Từ sản xuất thép, điện, ô tô, xe máy điện, pin đến cảng biển, các lĩnh vực đang có sự liên kết, bổ trợ, tạo nền tảng để hình thành chuỗi sản xuất và dịch vụ công nghiệp có quy mô lớn.

Đặc biệt, cùng với giá trị sản xuất, các dự án còn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Sự phát triển của khu kinh tế kéo theo nhu cầu lớn về dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải, logistics, thương mại và các dịch vụ phục vụ người lao động, qua đó tạo thêm sinh kế và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh.

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Để các dự án lớn triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Quản lý KKT tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ triển khai các dự án, nhất là những dự án có quy mô lớn, diện tích sử dụng đất rộng.

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Cùng với giải phóng mặt bằng, tỉnh tiếp tục chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Việc tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, xúc tiến và hỗ trợ đầu tư cũng góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

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Tags:

#KKT Vũng Áng #dự án lớn #công nghiệp #cảng biển #đầu tư #xây dựng #phát triển kinh tế #Hà TĨnh

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

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