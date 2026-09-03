Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ 8 tháng đạt 60,4 triệu USD, tăng 46,46%

Trong tháng 8, trị giá xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 162,8 triệu USD,.

Theo số liệu tổng hợp, 8 tháng năm 2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt 2.949,43 triệu USD, tăng 1,39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 8, trị giá xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 162,8 triệu USD, tăng 8,1% so với tháng trước và 4,64% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.104,97 triệu USD, tăng 4,51%.

Thép và phôi thép tiếp tục là nhóm hàng đóng góp chủ yếu vào quy mô xuất khẩu của tỉnh. Riêng tháng 8, nhóm hàng này đạt 130,6 triệu USD, tăng 8% so với tháng trước và 28,44% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 8 tháng, xuất khẩu thép và phôi thép đạt 834,4 triệu USD, giảm nhẹ 0,58% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 75,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh.

Dăm gỗ tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt 60,4 triệu USD, tăng 46,46% so với cùng kỳ. Hàng dệt may cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá, cho thấy tín hiệu phục hồi của ngành, dù chưa bù đắp được mức sụt giảm trong những tháng đầu năm. Xuất khẩu thủy sản cũng bước đầu có những tín hiệu tích cực.

Hà Tĩnh có 6 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ dăm tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

Ở chiều nhập khẩu, tháng 8, Hà Tĩnh đạt 295,6 triệu USD, tăng 1,79% so với tháng trước và tăng tới 75,51% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 8 tháng, trị giá nhập khẩu đạt 1.844,46 triệu USD, giảm nhẹ 0,39% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu nhập khẩu, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Riêng tháng 8, trị giá nhập khẩu từ Formosa đạt 196,5 triệu USD, tăng 0,46% so với tháng trước và cao gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng, nhập khẩu từ Formosa Hà Tĩnh đạt 1.199,65 triệu USD, giảm 9,66% so với cùng kỳ.