Hà Tĩnh: 47 tổ chức, cá nhân kinh doanh kê khai giá vật liệu xây dựng

Theo thông báo, việc kê khai giá được thực hiện trên cơ sở Luật Giá và các quy định hiện hành của Chính phủ, UBND tỉnh về quản lý nhà nước về giá và kê khai giá đối với một số hàng hóa là vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh.

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Danh sách kèm theo thông báo gồm 47 tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng như đá, đất và cát tại nhiều địa phương trong tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách thực hiện kê khai giá đúng quy định của pháp luật. Trường hợp thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc thay đổi liên quan đến hàng hóa thuộc diện kê khai giá, phải thông báo bằng văn bản đến UBND tỉnh qua Sở Xây dựng trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi để tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh.

Sở Xây dựng được giao chủ trì hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; cập nhật thông tin, dữ liệu vào cơ sở dữ liệu về giá của địa phương; định kỳ hoặc khi cần thiết rà soát biến động các đối tượng thuộc diện kê khai giá, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.