Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Khảo sát hoạt động kinh doanh của HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây

Tiến Thành
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây tiếp thu đầy đủ kiến nghị của người dân, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn...

Chiều 11/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực trạng quản lý, vận hành, kinh doanh bán lẻ điện tại HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây.

bqbht_br_a1.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây hiện quản lý 17 trạm biến áp, với tổng công suất gần 3.000 kVA. Chiều dài đường dây hạ áp 120 km, phục vụ cung cấp điện cho trên 3.000 khách hàng, thuộc 6 thôn trên địa bàn xã Sơn Tây.

Thời gian qua, HTX đã kêu gọi đầu tư một số dự án với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng để nâng cấp lưới điện và mua sắm vật tư, thiết bị, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng lưới điện hạ áp tại địa bàn, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại như tình trạng điện áp thấp cục bộ trong giờ cao điểm. Hệ thống trạm biến áp có thời điểm vẫn xảy ra tình trạng quá tải. Một số cột điện cũ, dây dẫn trần tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn…

bqbht_br_a2.jpg
Ông Lê Hồng Nam - Giám đốc HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh bán lẻ điện.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hệ thống lưới điện, nghe báo cáo và trao đổi về công tác quản lý, vận hành, kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn. Nghe đại diện các hộ dân phản ánh, kiến nghị về chất lượng cung cấp điện, giá điện, an toàn và dịch vụ khách hàng.

Đoàn khảo sát tập trung thảo luận làm rõ hiện trạng lưới điện, tình trạng quá tải, việc thực hiện quy định về giá bán điện; đồng thời đề nghị các bên liên quan làm rõ hồ sơ pháp lý, nguồn vốn, hiện trạng tài sản và những khó khăn trong quá trình chuyển giao lưới điện.

bqbht_br_a3.jpg
Ông Lê Thanh Sơn, thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, phản ánh về chất lượng lưới điện và việc sử dụng điện trong giờ cao điểm.

Qua buổi khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị HTX thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh bán lẻ điện; tăng cường kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng lưới điện, nhất là khu vực có nguy cơ quá tải; chủ động phương án bảo đảm an toàn, cung cấp điện ổn định trong mùa mưa bão.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đề nghị HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây tiếp thu đầy đủ kiến nghị của người dân, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn; kịp thời xử lý tình trạng quá tải tại các trạm biến áp; chỉnh trang hệ thống dây viễn thông, bảo đảm an toàn và mỹ quan.

bqbht_br_a4-1.jpg
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại buổi khảo sát.

Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp kết quả khảo sát, kiến nghị giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền lợi người sử dụng điện và nâng cao hiệu quả quản lý lưới điện.

bqbht_br_a5.jpg
Đoàn Khảo sát kiểm tra một số trạm biến áp do HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây quản lý.

Tin liên quan

Tags:

#HĐND #đoàn giám sát HĐND tỉnh #HTX #Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh đang tăng tốc với sự bứt phá của nhiều ngành, sản phẩm chủ lực. Nhờ vậy, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của địa phương tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025.
DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.
Formosa Hà Tĩnh: Vững sản xuất, lan tỏa giá trị

Formosa Hà Tĩnh: Vững sản xuất, lan tỏa giá trị

Duy trì sản xuất ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách và tạo việc làm cho nhiều lao động, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng”

Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng”

Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, những người thợ điện Hà Tĩnh vẫn âm thầm với ca trực của mình. Từ nhà máy, trạm biến áp đến những tuyến đường dây, họ đang “canh lưới, giữ dòng” để phục vụ đời sống và sản xuất - kinh doanh.
Định hình trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics Vũng Áng

Định hình trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics Vũng Áng

Những dây chuyền sản xuất tăng tốc, những tổ máy điện phát tối đa công suất, hàng hóa nối nhau qua cảng và các công trường chuẩn bị cho dự án mới đang tạo nên nhịp chuyển động mạnh mẽ ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Trên nền tảng ấy, một trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics quy mô lớn đang từng bước thành hình.
35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh: Dấu ấn đột phá từ những dự án giao thông trọng điểm

35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh: Dấu ấn đột phá từ những dự án giao thông trọng điểm

Sau 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026), từ xuất phát điểm thấp với mạng lưới giao thông còn nhiều khó khăn, bất cập, Hà Tĩnh đã tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Những “mạch máu giao thông” hiện đại không chỉ khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn khẳng định vị thế kết nối chiến lược của địa phương trong vùng và cả nước.
Nhờ đâu sản phẩm của SAVABECO liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế?

Nhờ đâu sản phẩm của SAVABECO liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế?

Với phương châm “chất lượng tạo nên thương hiệu”, bia Sao Vàng (Hà Tĩnh) không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường nội địa mà còn liên tiếp xướng tên tại các sân chơi quốc tế uy tín. Thành công này là minh chứng rõ nét cho hành trình mang hương vị bia Việt Nam chinh phục thế giới.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Dự kiến chiều 17/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xác lập những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!