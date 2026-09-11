Khảo sát hoạt động kinh doanh của HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây

(Baohatinh.vn) - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây tiếp thu đầy đủ kiến nghị của người dân, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn...
Chiều 11/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực trạng quản lý, vận hành, kinh doanh bán lẻ điện tại HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây.
HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây hiện quản lý 17 trạm biến áp, với tổng công suất gần 3.000 kVA. Chiều dài đường dây hạ áp 120 km, phục vụ cung cấp điện cho trên 3.000 khách hàng, thuộc 6 thôn trên địa bàn xã Sơn Tây.
Thời gian qua, HTX đã kêu gọi đầu tư một số dự án với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng để nâng cấp lưới điện và mua sắm vật tư, thiết bị, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng lưới điện hạ áp tại địa bàn, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng cung cấp điện.
Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại như tình trạng điện áp thấp cục bộ trong giờ cao điểm. Hệ thống trạm biến áp có thời điểm vẫn xảy ra tình trạng quá tải. Một số cột điện cũ, dây dẫn trần tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn…
Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hệ thống lưới điện, nghe báo cáo và trao đổi về công tác quản lý, vận hành, kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn. Nghe đại diện các hộ dân phản ánh, kiến nghị về chất lượng cung cấp điện, giá điện, an toàn và dịch vụ khách hàng.
Đoàn khảo sát tập trung thảo luận làm rõ hiện trạng lưới điện, tình trạng quá tải, việc thực hiện quy định về giá bán điện; đồng thời đề nghị các bên liên quan làm rõ hồ sơ pháp lý, nguồn vốn, hiện trạng tài sản và những khó khăn trong quá trình chuyển giao lưới điện.
Qua buổi khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị HTX thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh bán lẻ điện; tăng cường kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng lưới điện, nhất là khu vực có nguy cơ quá tải; chủ động phương án bảo đảm an toàn, cung cấp điện ổn định trong mùa mưa bão.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đề nghị HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây tiếp thu đầy đủ kiến nghị của người dân, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn; kịp thời xử lý tình trạng quá tải tại các trạm biến áp; chỉnh trang hệ thống dây viễn thông, bảo đảm an toàn và mỹ quan.
Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp kết quả khảo sát, kiến nghị giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền lợi người sử dụng điện và nâng cao hiệu quả quản lý lưới điện.
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