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Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh bán lẻ điện

Tiến Thành – Lê Vinh
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(Baohatinh.vn) - Đại biểu đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành lưới điện, giá bán điện, chất lượng cung cấp điện của Hợp tác xã Dịch vụ điện Xuân Liên (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).

Chiều 10/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khảo sát thực trạng quản lý, vận hành, kinh doanh bán lẻ điện tại Hợp tác xã Dịch vụ điện Xuân Liên (xã Cổ Đạm).

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Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

HTX Dịch vụ điện Xuân Liên hiện quản lý 5 trạm biến áp với tổng chiều dài đường dây hạ áp 18,3 km, phục vụ cung cấp điện cho 2.581 hộ dân thuộc 7 thôn trên địa bàn xã Cổ Đạm.

Những năm gần đây, HTX đã tự vay vốn đầu tư hàng tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp lưới điện và mua sắm vật tư, thiết bị, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và phục vụ hoạt động du lịch, đặc biệt là trong mùa cao điểm. Tuy nhiên, tại một số thời điểm vẫn xảy ra tình trạng điện áp thấp cục bộ. Một số cột điện cũ, dây dẫn trần tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; một số trạm biến áp còn xảy ra tình trạng quá tải.

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Ông Nguyễn Xuân Linh, Giám đốc HTX Dịch vụ điện Xuân Liên báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh bán lẻ điện của HTX.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành lưới điện, giá bán điện, chất lượng cung cấp điện, an toàn hệ thống và việc thực hiện các quy định trong hoạt động bán lẻ điện. Đoàn cũng lắng nghe ý kiến của các hộ dân về chất lượng điện, tình trạng mất điện, công tác quản lý công tơ và những kiến nghị trong quá trình sử dụng điện.

Đại diện HTX Dịch vụ điện Xuân Liên và các khách hàng đã phản ánh tình trạng xuống cấp của một số hạng mục lưới điện cùng những khó khăn, bất cập trong quá trình quản lý, vận hành.

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Ông Trần Xuân Cát (thôn Cam Lâm, xã Cổ Đạm) phản ánh về chất lượng sử dụng điện trong giờ cao điểm.

Các ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền sớm hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị tài sản, đền bù và hoàn trả vốn đầu tư, làm cơ sở thực hiện chuyển giao lưới điện công khai, minh bạch, đúng quy định.

Qua khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị HTX Dịch vụ điện Xuân Liên tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh bán lẻ điện, tăng cường kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng lưới điện, kịp thời khắc phục các vị trí xung yếu, mất an toàn và chủ động thông tin cho khách hàng khi xảy ra sự cố.

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Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp tục phối hợp với ngành điện, chính quyền địa phương nghiên cứu giải pháp xử lý tình trạng quá tải tại các trạm biến áp; chỉnh trang hệ thống dây viễn thông, bảo đảm an toàn và mỹ quan. Các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ HTX tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

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Trước đó, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã khảo sát thực trạng hệ thống đường dây, trạm biến áp do HTX Dịch vụ điện Xuân Liên quản lý.

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#HTX #Tháng hành động vì HTX #Điện #Khảo sát tình hình kinh doanh bán lẻ điện tại xã Thiên Cầm #Hợp tác xã Dịch vụ Điện Xuân Viên

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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