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Mở rộng kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với DragonIZ Hà Tĩnh

Nguyễn Trung
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(Baohatinh.vn) - Chuyến khảo sát giúp JETRO có thêm thông tin thực tế để giới thiệu DragonIZ Hà Tĩnh tới các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam.

Chiều 8/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đoàn Văn phòng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội, do ông Ozasa Haruhiko – Trưởng đại diện làm trưởng đoàn, đã tham quan, khảo sát tại Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) ở xã Nghi Xuân.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

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Các đại biểu nghe giới thiệu về dự án DragonIZ Hà Tĩnh.

Khảo sát tại DragonIZ Hà Tĩnh, đoàn được đại diện chủ đầu tư giới thiệu về quy hoạch, tiến độ xây dựng hạ tầng, lợi thế kết nối giao thông – logistics, các dịch vụ hỗ trợ và định hướng thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

DragonIZ Hà Tĩnh có diện tích 194,36 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.265 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, 66% diện tích dự án được bố trí cho đất sản xuất công nghiệp và kho tàng; phần còn lại dành cho giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, mặt nước và các công trình phụ trợ.

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Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long tại buổi làm việc

Điểm nhấn của dự án là định hướng xây dựng khu công nghiệp xanh, thông minh, trong đó hạ tầng sản xuất được đầu tư đồng bộ với các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Dự án hướng tới sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm tài nguyên; đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải và từng bước áp dụng các nguyên tắc ESG về môi trường, xã hội và quản trị.

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Bà Bùi Thị Kiều Vân - Phó Tổng Giám đốc DragonGroup phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ đầu tư cũng định hướng triển khai dịch vụ “một cửa”, hỗ trợ doanh nghiệp từ hoàn thiện thủ tục pháp lý đến xây dựng, tuyển dụng lao động và đưa nhà máy vào vận hành.

Đến nay, dự án đã hoàn thành gần 40% khối lượng; nhiều hạng mục giao thông, thoát nước, xử lý nước thải và phòng cháy, chữa cháy đang được đẩy nhanh thi công.

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Ông Ozasa Haruhiko - Trưởng đại diện Văn phòng JETRO tại Hà Nội trao đổi tại buổi làm việc.

Qua khảo sát, ông Ozasa Haruhiko đánh giá DragonIZ Hà Tĩnh có nhiều điều kiện để tiếp cận các doanh nghiệp Nhật Bản, từ vị trí kết nối, quỹ đất đến định hướng đầu tư hạ tầng đồng bộ và dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư.

Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội đặc biệt quan tâm định hướng xây dựng khu công nghiệp xanh, thông minh và áp dụng các nguyên tắc ESG tại DragonIZ Hà Tĩnh. Đây là những yếu tố phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp Nhật Bản về tiêu chuẩn môi trường, hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Theo ông Ozasa Haruhiko, việc trực tiếp khảo sát giúp đoàn có thêm thông tin cụ thể về quy hoạch, tiến độ và khả năng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư tại DragonIZ Hà Tĩnh. Đây sẽ là cơ sở để JETRO giới thiệu dự án tới những doanh nghiệp Nhật Bản có lĩnh vực sản xuất, nhu cầu sử dụng đất và định hướng phát triển phù hợp.

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Ông Ozasa Haruhiko – Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội cho rằng, chuyến khảo sát là cơ sở để kết nối DragonIZ Hà Tĩnh với các doanh nghiệp Nhật Bản phù hợp.

JETRO khẳng định sẵn sàng hỗ trợ quảng bá tiềm năng, tăng cường kết nối doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh. Việc hoàn thiện hạ tầng đúng tiến độ, xác định rõ các ngành ưu tiên và bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường sẽ góp phần nâng cao khả năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào DragonIZ Hà Tĩnh.

Chuyến khảo sát không chỉ giúp JETRO có cái nhìn trực tiếp về dự án mà còn mở thêm kênh kết nối giữa DragonIZ Hà Tĩnh với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới thu hút các dự án công nghệ hiện đại, sản xuất xanh và phát triển bền vững.

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Tags:

#DragonIZ Hà Tĩnh #doanh nghiệp Nhật Bản #đầu tư #công nghiệp xanh #hạ tầng #JETRO #bền vững

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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