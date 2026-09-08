Hà Tĩnh mong muốn JETRO tăng cường kết nối doanh nghiệp Nhật Bản vào địa bàn

Ông Ozasa Haruhiko - Trưởng Văn phòng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 8/9, đoàn công tác của Văn phòng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội do ông Ozasa Haruhiko - Trưởng đại diện làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đón tiếp đoàn.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đón tiếp đoàn công tác JETRO.

Trong không khí thân tình, ông Ozasa Haruhiko - Trưởng Văn phòng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội, thay mặt các thành viên trong đoàn, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đón tiếp chân thành; đồng thời thông tin về xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian gần đây.

Ông Ozasa Haruhiko trao đổi một số nội dung về xu hướng phát triển của doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo ông Ozasa Haruhiko, các doanh nghiệp Nhật Bản đang có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến thị trường nội địa, sản xuất gắn với tiêu thụ tại chỗ. Đây là cơ hội để khu vực miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là trong bối cảnh hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực được nâng cao về số lượng và chất lượng.

JETRO sẽ tiếp tục giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh tới cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, khuyến nghị, hỗ trợ tỉnh nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thu hút thêm các dự án của doanh nghiệp Nhật Bản.

Gửi lời chào trân trọng tới ông Ozasa Haruhiko và đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của JETRO trong việc tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Nhật Bản vừa qua. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kết nối mới giữa Hà Tĩnh với các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn JETRO tăng cường kết nối doanh nghiệp Nhật Bản tới đầu tư tại Hà Tĩnh.

Thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm mong muốn JETRO tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ Hà Tĩnh trong công tác xúc tiến đầu tư; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Tăng cường kết nối Hà Tĩnh với các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản có năng lực, uy tín, có nhu cầu tìm kiếm địa điểm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và có lĩnh vực hoạt động phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng đề nghị JETRO góp ý, hỗ trợ Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư quốc tế, nhất là doanh nghiệp Nhật Bản.

Hà Tĩnh cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn và thuận lợi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; luôn đồng hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai và phát triển dự án.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm mong muốn JETRO tiếp tục là cầu nối quan trọng để ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến với Hà Tĩnh, lựa chọn triển khai những dự án có chất lượng, hiệu quả, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh, góp phần tạo thêm động lực mới cho tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu Hà Tĩnh tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà lưu niệm tới ông Ozasa Haruhiko.

Ông Ozasa Haruhiko trao tặng quà lưu niệm.

Các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm.