35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.

Ngày 30/9/1991, sau khi tỉnh Hà Tĩnh được tái lập, Sở Điện lực Hà Tĩnh - tiền thân của Công ty Điện lực Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở tách Sở Điện lực Nghệ Tĩnh. Một đơn vị điện lực độc lập ra đời, mang theo nhiệm vụ vừa quản lý, vận hành lưới điện, vừa từng bước xây dựng nền tảng để đáp ứng nhu cầu phát triển của một tỉnh mới tái lập. Những ngày đầu, đội ngũ nhân lực và hạ tầng lưới điện còn khiêm tốn. Toàn đơn vị chỉ có 213 cán bộ, nhân viên; hệ thống gồm 1 trạm biến áp 110 kV Thạch Linh, 38,4 km đường dây 110 kV, 672 km đường dây trung thế, 7 trạm trung gian và 232 trạm phân phối; đến cuối năm 1992, mới có 140/259 xã, phường được sử dụng điện.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Trạm biến áp 110 kV Thạch Linh.

Ông Nguyễn Tiến Long - nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh chia sẻ: “Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất thiếu thốn, phương tiện làm việc hạn chế, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiệm vụ lúc đó không chỉ là vận hành an toàn hệ thống điện mà còn phải từng bước xây dựng cơ sở vật chất, củng cố tổ chức, đào tạo nhân lực và mở rộng lưới điện. Mỗi đường dây được kéo thêm, mỗi trạm biến áp được đưa vào vận hành khi ấy không đơn thuần là một công trình điện; đó còn là thêm một vùng quê có ánh sáng, thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất, học tập và cải thiện đời sống”.

﻿ Lưới điện khu vực nông thôn được đầu tư đồng bộ.

Năm 1996, thực hiện chủ trương đổi mới mô hình quản lý ngành điện, Sở Điện lực Hà Tĩnh được chuyển thành Điện lực Hà Tĩnh. Đây là bước chuyển về tổ chức, đồng thời tạo thêm động lực để đơn vị nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống điện trong giai đoạn mới.

Giai đoạn 1997 - 2010 cũng là thời kỳ Hà Tĩnh từng bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống tăng nhanh, đặt ra yêu cầu phải phát triển lưới với tốc độ cao hơn, quy mô lớn hơn, đồng bộ hơn. Từ nông thôn đến miền núi, từ những khu dân cư xa trung tâm đến các vùng sản xuất mới hình thành, lưới điện từng bước được đầu tư xây dựng và nâng cấp.

Cùng với hạ tầng, bộ máy tổ chức được kiện toàn, đội ngũ cán bộ, nhân viên được bổ sung và nâng cao năng lực. Những con số về sản lượng điện và doanh thu khẳng định rõ bước trưởng thành của Điện lực Hà Tĩnh: năm 2000, sản lượng điện nhận đạt 141 triệu kWh, doanh thu 63,8 tỷ đồng; đến năm 2005, sản lượng điện nhận tăng lên hơn 265 triệu kWh, doanh thu đạt 142 tỷ đồng.

Năm 2005, sản lượng điện nhận của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt hơn 265 triệu kWh.

Cùng với sự mở rộng của hệ thống điện, phương thức quản lý cũng từng bước thay đổi. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, kỹ thuật, tổn thất điện năng, doanh thu và chất lượng cung cấp điện ngày càng được quản lý chặt chẽ; trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên không ngừng được nâng lên. Sự trưởng thành ấy được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý, tập thể Điện lực Hà Tĩnh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2004 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2009. Ngày 1/6/2010, Điện lực Hà Tĩnh chính thức mang tên Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Sự thay đổi về tên gọi diễn ra trong bối cảnh ngành điện bước vào giai đoạn tái cơ cấu, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH ĐANG QUẢN LÝ 13 TRẠM BIẾN ÁP 110 KV VỚI HƠN 275 KM ĐƯỜNG DÂY 110 KV, HƠN 11.200KM ĐƯỜNG DÂY TRUNG - HẠ THẾ, 3.047 TRẠM BIẾN ÁP, GẦN 489.000 KHÁCH HÀNG.

Nếu những năm đầu là hành trình dựng nền và mở lưới, thì từ 2010 đến nay, yêu cầu đặt ra là hệ thống điện không chỉ phát triển về quy mô mà còn phải vận hành ổn định, linh hoạt và thông minh. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang quản lý 13 trạm biến áp 110 kV với hơn 275 km đường dây 110 kV, hơn 11.200km đường dây trung - hạ thế, 3.047 trạm biến áp, gần 489.000 khách hàng. Lưới điện quy mô cho thấy tốc độ phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh và nhu cầu điện ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp. Nhưng cũng chính quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt đặt ra thử thách ngày càng lớn với người thợ điện.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện quản lý 13 trạm biến áp 110 kV với hơn 275 km đường dây 110 kV.

NĂM 2025, SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM CỦA CÔNG TY HƠN 1.687 TRIỆU KWH, VƯỢT KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO, TỶ LỆ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG GIẢM; ĐÓNG ĐIỆN 35 DỰ ÁN VỚI TỔNG VỐN 345 TỶ ĐỒNG; DOANH THU HƠN 3.845 TỶ ĐỒNG, NỘP NGÂN SÁCH TRÊN 33 TỶ ĐỒNG.

Hà Tĩnh thường xuyên chịu tác động bão lũ, thời tiết cực đoan. Mỗi lần thiên tai đi qua là một lần sức bền của lưới điện và bản lĩnh của người thợ điện được khẳng định. Giữa mưa bão, trong đêm tối, trên những tuyến đường ngập sâu hay những khu vực bị chia cắt, màu áo cam bền bỉ dựng lại cột, kéo lại dây, đưa dòng điện về với dân. 2025 - một năm khó khăn với hệ thống điện khi bão số 5, số 10 gây thiệt hại nặng nề. Công ty Điện lực Hà Tĩnh huy động tối đa nguồn lực, khôi phục cấp điện một cách nhanh nhất. Điều đáng nói, giữa thiên tai, chỉ tiêu vận hành, kinh doanh vẫn được duy trì. Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm của công ty hơn 1.687 triệu kWh, vượt kế hoạch được giao, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm; đóng điện 35 dự án với tổng vốn 345 tỷ đồng; doanh thu hơn 3.845 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 33 tỷ đồng.

﻿ Công ty Điện lực Hà Tĩnh sử dụng thiết bị hiện đại kiểm tra lưới.

Không chỉ tận tâm với công việc, người thợ điện Hà Tĩnh còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương trợ trong gian khó. Sau bão Yagi 2024, khi lưới điện khu vực phía Bắc bị thiệt hại nặng nề, “màu áo cam Hà Tĩnh” đã đến với các “điểm nóng” tại Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng… khẩn trương khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Hữu Hưởng - Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng cho biết: “Hải Phòng là thành phố cảng, mỗi giờ mất điện không chỉ làm đảo lộn cuộc sống người dân mà còn gây thiệt hại cho nền kinh tế. Trong thời điểm cam go, sự hỗ trợ từ các đơn vị bạn, trong đó có Công ty Điện lực Hà Tĩnh giúp chúng tôi rút ngắn thời gian khắc phục, nhanh chóng nối thông dòng điện”.

﻿ Nỗi vất vả của người thợ điện.

ĐẾN THÁNG 6/2026, 100% CÔNG TƠ ĐÃ ĐƯỢC ĐIỆN TỬ HÓA, 99,32% ĐO XA; TOÀN BỘ YÊU CẦU DỊCH VỤ ĐIỆN ĐƯỢC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ.

Nếu những năm đầu, mở rộng lưới điện là nhiệm vụ trọng tâm, thì nay công nghệ và dữ liệu đang mở ra cách vận hành mới tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Từ quản lý bằng sổ sách, đơn vị chuyển sang quản trị số, số hóa từ vận hành đến phục vụ khách hàng. Đến tháng 6/2026, 100% công tơ đã được điện tử hóa, 99,32% đo xa; toàn bộ yêu cầu dịch vụ điện được tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử, giúp rút ngắn quy trình, tăng tính minh bạch và đưa dịch vụ điện đến gần khách hàng hơn.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh số hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Cùng với số hóa quản trị, hạ tầng điện tiếp tục được đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. “Công ty tập trung xây dựng hệ thống điện hiện đại, an toàn và tin cậy. 6 tháng năm 2026, đơn vị hoàn thành đóng điện 29 dự án đầu tư xây dựng; xây mới, cải tạo gần 45 km đường dây trung áp, hơn 327 km đường dây hạ áp, xây mới 71 trạm biến áp; đạt 8/8 chỉ số độ tin cậy cung cấp điện” - ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin.

Đến tháng 6/2026, Công ty Điện lực Hà Tĩnh quản lý 860 hệ thống điện mặt trời mái nhà.

VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐÃ MỞ THÊM HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LƯỢNG SẠCH, PHÙ HỢP XU THẾ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH. Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh

Một điểm đáng chú ý là từ chỗ tập trung bảo đảm cung cấp điện, công ty hướng tới đồng hành với khách hàng trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đến tháng 6/2026, công ty quản lý 860 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 164,4 MW.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh chia sẻ: “Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, không ngừng đầu tư hạ tầng lưới, đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh. Đặc biệt, việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển điện mặt trời mái nhà đã mở thêm hướng tiếp cận năng lượng sạch, phù hợp xu thế chuyển dịch năng lượng và mục tiêu phát triển kinh tế xanh”.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với khách hàng.

Lãnh đạo Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh tặng quà người lao động nhân Tháng công nhân 2026.

Cùng với thay đổi về công nghệ và phương thức phục vụ, mô hình tổ chức tiếp tục được hoàn thiện. Năm 2026, công ty thành lập Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Kỳ; kiện toàn mô hình Ban quản lý dự án; đổi tên các Đội quản lý điện lực khu vực thành Điện lực và chức danh lãnh đạo theo mô hình mới. Những thay đổi này không chỉ là sắp xếp lại đầu mối, mà hướng tới một bộ máy tinh gọn hơn, rõ trách nhiệm hơn, phản ứng nhanh trước yêu cầu quản lý, vận hành lưới giai đoạn mới.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Đỗ Tiến Hùng chỉ đạo tại lễ ra quân giải phóng hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực 2026.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH TỪNG BƯỚC LỚN MẠNH, XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯỚI ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI CÙNG ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC CHUYÊN NGHIỆP, TRÁCH NHIỆM, TẬN TÂM VỚI KHÁCH HÀNG. Ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh

Ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho hay: Công ty Điện lực Hà Tĩnh từng bước lớn mạnh, xây dựng hệ thống lưới đồng bộ, hiện đại cùng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với khách hàng. Sự chuyển mình ấy được tiếp sức bởi nguồn lực đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Những năm gần đây, nhiều trạm biến áp 110 kV: Lộc Hà, Kỳ Anh 2, Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh... được đầu tư giúp nâng cao độ tin cậy cấp điện.

Theo đà thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn, các tập đoàn và doanh nghiệp FDI, nhu cầu sử dụng điện không ngừng tăng. Cùng với đó, yêu cầu về chất lượng điện, độ tin cậy cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu ngành điện không chỉ đáp ứng đủ điện, mà còn phải "đi trước một bước" về hạ tầng và phương thức vận hành.

Tới đây, các dự án trạm biến áp 110 kV như Phú Vinh, Thạch Hà, Vũ Quang, Gia Lách... được triển khai, mở thêm năng lực cho hệ thống điện và là bước chuẩn bị hạ tầng quan trọng để Hà Tĩnh đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị và hiện đại hóa.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tặng giấy khen cho khách hàng tiêu biểu tại hội nghị khách hàng 2026.

﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Công ty Điện lực Hà Tĩnh lan tỏa hình ảnh người lao động “Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Hiệu quả”.

TIẾP TỤC HIỆN ĐẠI HÓA LƯỚI ĐIỆN, ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ; TIẾP TỤC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, LAN TỎA HÌNH ẢNH NGƯỜI LAO ĐỘNG EVNNPC “CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ”. Ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Với thành quả được vun đắp qua 35 năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và tỉnh Hà Tĩnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đó không chỉ là những dấu mốc đáng tự hào, mà còn là “vốn” được tích lũy từ niềm tin, trách nhiệm và nỗ lực của nhiều thế hệ, tạo nền tảng để đơn vị bước vào chặng đường mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định: “Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục hiện đại hóa lưới điện, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ; tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lan tỏa hình ảnh người lao động EVNNPC “Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Hiệu quả”. Mục tiêu là xây dựng hệ thống lưới hiện đại, an toàn, tin cậy; phục vụ khách hàng tốt hơn và đồng hành với quá trình chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và phát triển xanh của Hà Tĩnh”.

BÀI, ẢNH: THU PHƯƠNG - CAO THẢO

THIẾT KẾ: HUY TÙNG