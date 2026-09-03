Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng cao nhất toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2026, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hà Tĩnh tăng 38,9%, dẫn đầu toàn quốc.
Ước tính tháng 8/2026, Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng 5,75% so với tháng trước và tăng 64,19% so với cùng kỳ năm 2025. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là khu vực đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh với mức tăng 75,29% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ các dự án nhà máy sản xuất xe điện mới đi vào vận hành và phát huy hiệu quả.
Lũy kế 8 tháng năm 2026, Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2025.
Thời gian qua, Hà Tĩnh ghi nhận những dấu hiệu tích cực làm tăng Chỉ số IIP so với cùng kỳ năm 2025 như: sản xuất đồ uống tăng 9,48%; sản xuất kim loại tăng 20,5%. Động lực chính dẫn dắt sự hồi phục mạnh mẽ này xuất phát từ việc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã chủ động khai thác và ký kết thành công các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn, tạo đà bứt phá cho năng lực sản xuất và tiêu thụ thép ngay từ những tháng đầu năm. Sản lượng thép không gỉ 8 tháng năm 2026 đạt 2.903 nghìn tấn, tăng 21,95% so với cùng kỳ năm trước.
Ngành sản xuất thiết bị điện tăng 66,89% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất pin lithium và pack pin. Các dây chuyền sản xuất được vận hành ổn định, sản lượng sản xuất và tiêu thụ tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường xe điện và các thiết bị lưu trữ năng lượng.
Các nhà máy sản xuất điện trên địa bàn duy trì vận hành ổn định, bảo đảm sản lượng phát điện theo kế hoạch. Tính đến hết tháng 8/2026, chỉ số sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện tăng 52,18% so với cùng kỳ. Sản lượng điện sản xuất trên địa bàn 8 tháng năm 2026 dự tính đạt 12,4 tỷ Kwh, tăng 54,06% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Cục Thống kê, Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn quốc trong tháng 8/2026 ước tăng 1,5% so với tháng trướcvà tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, IIP tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 8 tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua.
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