Cận cảnh vị trí xây nhà máy điện mặt trời hơn 763 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc (Hà Tĩnh) được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 763 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 55,5ha.
Theo rà soát của UBND xã Hồng Lộc, khu vực đề xuất thực hiện dự án có hiện trạng chủ yếu là đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất. Trong đó, 11,2ha đã giao cho hộ dân và 8,8ha do UBND xã quản lý, đã được các hộ dân trồng cây lâm nghiệp. Còn lại là đất trồng cây hằng năm do UBND xã quản lý và các loại đất khác, gồm: đất giao thông, thủy lợi và đất bằng chưa sử dụng.
Địa phương xác định đây là dự án có quy mô lớn, khi triển khai sẽ góp phần tạo diện mạo mới cho Hồng Lộc, đồng thời mở ra thêm một số cơ hội việc làm tạo thu nhập cho người dân. Chúng tôi kỳ vọng trong quá trình thực hiện, dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm các quy định về đất đai, môi trường và quyền lợi của người dân. Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai.
Ông Trịnh Quang Vượng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Lộc
Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.
Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, những người thợ điện Hà Tĩnh vẫn âm thầm với ca trực của mình. Từ nhà máy, trạm biến áp đến những tuyến đường dây, họ đang “canh lưới, giữ dòng” để phục vụ đời sống và sản xuất - kinh doanh.
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng hóa qua các cửa khẩu vẫn lưu thông liên tục, góp phần tăng thu ngân sách cho Hà Tĩnh. Lực lượng hải quan trực xuyên lễ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Những dây chuyền sản xuất tăng tốc, những tổ máy điện phát tối đa công suất, hàng hóa nối nhau qua cảng và các công trường chuẩn bị cho dự án mới đang tạo nên nhịp chuyển động mạnh mẽ ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Trên nền tảng ấy, một trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics quy mô lớn đang từng bước thành hình.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) linh hoạt phương thức vận chuyển than, tăng dự trữ tồn kho và triển khai hiệu quả các phương án ứng phó thiên tai, hướng tới mục tiêu giữ ổn định nguồn nhiên liệu, bảo đảm phát điện an toàn, liên tục.
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, Hỗ trợ đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai kênh tiếp nhận trực tuyến khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần rút ngắn thời gian nắm bắt thông tin và nâng cao hiệu quả tham mưu xử lý.
Sau 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026), từ xuất phát điểm thấp với mạng lưới giao thông còn nhiều khó khăn, bất cập, Hà Tĩnh đã tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Những “mạch máu giao thông” hiện đại không chỉ khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn khẳng định vị thế kết nối chiến lược của địa phương trong vùng và cả nước.
Với phương châm “chất lượng tạo nên thương hiệu”, bia Sao Vàng (Hà Tĩnh) không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường nội địa mà còn liên tiếp xướng tên tại các sân chơi quốc tế uy tín. Thành công này là minh chứng rõ nét cho hành trình mang hương vị bia Việt Nam chinh phục thế giới.
Các sản phẩm của Hà Tĩnh đang tạo nên một không gian mua sắm, trải nghiệm sôi động tại hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 đang diễn ra tại quảng trường Trần Phú, phường Thành Sen.
Dự kiến chiều 17/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xác lập những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!