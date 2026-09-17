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Cận cảnh vị trí xây nhà máy điện mặt trời hơn 763 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc (Hà Tĩnh) được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 763 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 55,5ha.

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UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 14/9/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc. Công ty Cổ phần Công nghệ xanh HLT là nhà đầu tư thực hiện dự án.
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Theo hồ sơ dự án, Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc được xây dựng tại xã Hồng Lộc, với diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 55,5ha, gồm khu vực xây dựng nhà máy điện mặt trời, các hạng mục phụ trợ, công trình đấu nối và mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 110kV Can Lộc. Nhà máy có công suất thiết kế 49MW, sản lượng điện bình quân dự kiến khoảng 68,62 triệu kWh/năm.
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Theo rà soát của UBND xã Hồng Lộc, khu vực đề xuất thực hiện dự án có hiện trạng chủ yếu là đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất. Trong đó, 11,2ha đã giao cho hộ dân và 8,8ha do UBND xã quản lý, đã được các hộ dân trồng cây lâm nghiệp. Còn lại là đất trồng cây hằng năm do UBND xã quản lý và các loại đất khác, gồm: đất giao thông, thủy lợi và đất bằng chưa sử dụng.
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Ranh giới khu vực theo UBND xã Hồng Lộc được xác định: phía Bắc giáp đất trồng cây hằng năm do UBND xã quản lý; phía Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân thuộc thôn Quan Nam, thôn Thượng Phú; phía Đông giáp đường giao thông; phía Tây giáp khu vực quy hoạch vật liệu san lấp vùng Đồng Nỏ, thôn Trường An. Trong ảnh: Dự kiến triển khai dự án ở vùng 2 (hơn 43ha) và vùng 3 (hơn 10ha).
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Theo UBND xã Hồng Lộc, quá trình triển khai dự án sẽ liên quan đến diện tích đất sản xuất, đất lâm nghiệp của các hộ dân, do đó công tác giải phóng mặt bằng cần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Địa phương sẽ phối hợp với nhà đầu tư tuyên truyền, vận động các hộ dân; tổ chức cắm mốc xác định ranh giới ngoài thực địa, tiến hành kiểm đếm đất đai, tài sản và cây trồng trên đất, làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.
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Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027. Nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ hoặc biện pháp bảo đảm thực hiện dự án trong thời hạn không quá 6 tháng, đồng thời hoàn tất các thủ tục liên quan và khởi công trong 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
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Quá trình thi công chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định, đồng thời phải bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, tiêu thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, quốc phòng, an ninh và môi trường. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, tiêu thoát nước, ưu tiên lao động địa phương và phối hợp với chính quyền tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân. Ảnh minh họa từ internet.
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“Gia đình tôi có khoảng 5ha đất trồng keo, tràm nằm trong khu vực dự kiến thực hiện dự án. Nếu dự án được triển khai, gia đình tôi cũng như các hộ dân ở đây đều mong muốn các bước thực hiện được tiến hành thuận lợi, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân để sớm bàn giao mặt bằng”, ông Mai Văn Hiền (người bên trái) trú thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc cho biết.

Địa phương xác định đây là dự án có quy mô lớn, khi triển khai sẽ góp phần tạo diện mạo mới cho Hồng Lộc, đồng thời mở ra thêm một số cơ hội việc làm tạo thu nhập cho người dân. Chúng tôi kỳ vọng trong quá trình thực hiện, dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm các quy định về đất đai, môi trường và quyền lợi của người dân. Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai.

Ông Trịnh Quang Vượng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Lộc

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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