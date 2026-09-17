Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

8 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Trong 23 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực, có 18 nhóm ghi nhận sản lượng tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh 8 tháng năm 2026 tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh: Một số sản phẩm công nghiệp của Hà Tĩnh tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước như: ắc quy bằng ion lithium tăng 126,04%, điện sản xuất tăng 54,06%, bê tông trộn sẵn tăng 61,17%, thức ăn gia súc tăng 31,68%, sợi các loại tăng 33,47%…

Bên cạnh những kết quả tích cực, một số nhóm sản phẩm có sản lượng giảm so với cùng kỳ năm trước như: đá xây dựng, quặng Zircon và tinh quặng Zircon… Tuy nhiên, số lượng nhóm sản phẩm giảm không nhiều và không ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng tăng trưởng chung của toàn ngành.

Khi phần lớn nhóm sản phẩm chủ lực vẫn duy trì mức tăng, công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh. 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là nền tảng quan trọng để ngành công nghiệp tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm - thời điểm doanh nghiệp bước vào giai đoạn hoàn thành đơn hàng, gia tăng sản lượng và chuẩn bị cho thị trường năm mới.

Thép là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Tĩnh.

Trong bức tranh công nghiệp Hà Tĩnh, thép vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. 8 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đạt trên 4,29 triệu tấn, lượng tiêu thụ sản phẩm thép đạt trên 4,14 triệu tấn, doanh thu đạt 2,25 tỷ USD (trên 58.500 tỷ đồng) và nộp ngân sách khoảng 176 triệu USD (tương đương trên 4.500 tỷ đồng). Giai đoạn cuối năm, doanh nghiệp tập trung nguồn lực duy trì sản xuất, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Sản phẩm thép được xuất khẩu tới nhiều thị trường như: Ý, Anh, Nhật Bản, Mỹ... và cung cấp cho thị trường nội địa.

Nếu thép là “đầu kéo” truyền thống thì các sản phẩm mới như: ô tô điện, xe máy điện, pack pin, cell pin đang tạo thêm những động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp. Tại Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh, hơn 7.000 lao động đang duy trì nhịp sản xuất, đáp ứng đơn hàng cuối năm. Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm ô tô điện VinFast còn được xuất khẩu sang Lào, Philippines.

Bên trong Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Ông Trần Đình Quyền - Trưởng phòng Kỹ thuật, Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Nhu cầu ô tô điện tiếp tục tăng, nhà máy hiện sản xuất 400 xe/ngày. Đáng chú ý, dây chuyền sản xuất ô tô điện VF5 đang được chạy thử và dự kiến vận hành chính thức vào cuối tháng 10/2026. Việc đưa dây chuyền mới vào hoạt động được kỳ vọng tiếp tục nâng năng lực sản xuất của nhà máy”.

Một động lực khác đang đóng góp rõ nét vào tăng trưởng công nghiệp là sản xuất điện. Cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh chặng cuối năm kéo theo nhu cầu sử dụng điện gia tăng. Theo đó, các nhà máy điện trên địa bàn tận dụng cơ hội để nâng sản lượng, qua đó tiếp thêm động lực cho tăng trưởng công nghiệp. Hà Tĩnh đặt mục tiêu năm 2027, sản lượng điện sản xuất đạt 17,16 tỷ kWh.

Theo ông Nguyễn Mậu Cảm - Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I: Việc vận hành nhà máy điện trong mùa mưa bão sẽ đối diện các nguy cơ mất an toàn. Do vậy, nhà máy luôn chủ động phương án nhập than, theo dõi sát diễn biến phụ tải và tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. Từ 15/9/2026, nhà máy phối hợp thực hiện trung tu tổ máy số 1 với công suất 600 MW; còn tổ máy số 2 với công suất 600 MW đang phát lên lưới hơn 12 triệu kWh/ngày. Dự kiến đến ngày 14/10/2026, tổ máy số 2 sẽ vận hành thương mại trở lại, góp phần thực hiện mục tiêu sản xuất 6,5 tỷ kWh điện trong năm nay.

Kỹ sư theo dõi thông số vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I.

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất sợi, may mặc, bao bì... tại Hà Tĩnh cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc, tập trung hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế và tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết để mở rộng thị trường xuất khẩu đang tạo thêm cơ hội cho nhóm sản phẩm này. Đồng hành cùng chiến lược sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các ngành chuyên môn đang theo dõi sát tình hình, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, kết nối tiêu thụ sản phẩm...

Các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Tĩnh.

Ông Thái Hoàng Nhật - Trưởng phòng Công nghiệp (Sở Công Thương Hà Tĩnh) thông tin: "Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi sát hoạt động sản xuất, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ lực theo kế hoạch. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp chặng cuối năm".

Đối với các dự án công nghiệp trọng điểm đang triển khai trên địa bàn, tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, góp phần tạo dư địa tăng trưởng công nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.