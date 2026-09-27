Khu kinh tế Vũng Áng: Những chuyển động mới sau điều chỉnh quy hoạch

Ngày 5/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1487/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050. Phạm vi điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích KKT Vũng Áng với quy mô 22.781 ha thuộc các phường: Vũng Áng, Hoành Sơn và một phần các phường Sông Trí, Hải Ninh.

Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Phan Xuân Hiệu – Trưởng phòng Quy hoạch xây dựng, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Theo điều chỉnh mới, KKT Vũng Áng tiếp tục được xác định là khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, là cực tăng trưởng và động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực; đồng thời là một trong những trung tâm công nghiệp, năng lượng quan trọng của cả nước và trung tâm đô thị phía Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Một trong những nội dung trọng tâm của điều chỉnh quy hoạch lần này là bổ sung hơn 1.800 ha quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics; qua đó mở rộng không gian phát triển của KKT Vũng Áng, tạo dư địa để bố trí các dự án mới và đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics trong thời gian tới”.

Ban Quản lý KKT tỉnh tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.

Sau khi điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 11/8, Ban Quản lý KKT tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, quản lý và tổ chức thực hiện.

Hiện nay, Ban Quản lý KKT tỉnh đang tham mưu cho UBND tỉnh để ban hành kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.

Ông Phạm Văn Tình – Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Để sớm đưa quy hoạch vào thực tiễn, Ban Quản lý KKT tỉnh đang tập trung cụ thể hóa các định hướng quy hoạch, triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và ưu tiên hoàn thiện hạ tầng khung, nhất là giao thông kết nối, cảng biển, logistics. Đồng thời, ban sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng nhà đầu tư và ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là biến các định hướng quy hoạch thành những dự án cụ thể, tạo động lực mới để KKT Vũng Áng phát triển nhanh, bền vững."

Ban Quản lý KKT tỉnh tập trung triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết ngay sau khi Quy hoạch chung KKT Vũng Áng được điều chỉnh.

Ở cấp cơ sở, các địa phương nằm trong phạm vi điều chỉnh quy hoạch cũng đang triển khai “kịch bản” tổ chức thực hiện. Tại phường Vũng Áng, thời điểm này, chính quyền địa phương đang tập trung cao cho công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ưu tiên giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ định hướng quy hoạch, nhất là những khu vực có thay đổi về chức năng sử dụng đất, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: “Điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng mở ra không gian phát triển lớn hơn cho địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong tổ chức không gian đô thị và khai thác các lợi thế sẵn có. Thời gian tới, phường sẽ bám sát định hướng điều chỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp, nhất là trong phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế gắn với KKT Vũng Áng. Chúng tôi kỳ vọng quy hoạch được triển khai đồng bộ sẽ tạo thêm động lực phát triển kinh tế, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân”.

Đại công trường KKT Vũng Áng.

Ngay sau khi quy hoạch chung được điều chỉnh, KKT Vũng Áng đã đón “làn sóng” đề xuất đầu tư mới tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics. Theo đó, Vingroup đề xuất đầu tư xây dựng 3 khu công nghiệp tại các lô: CN16, CN17 và CN1F; đồng thời đề xuất xây dựng Trung tâm Logistics và dịch vụ hậu cảng Sơn Dương với diện tích 417,81 ha, tổng vốn dự kiến gần 40.000 tỷ đồng. Đây là những tín hiệu cho thấy “dư địa” phát triển mới của KKT Vũng Áng đang từng bước được chuyển hóa thành các dự án cụ thể.

Trọng tâm của điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050 là bổ sung quỹ đất để phát triển công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics.

Cùng với triển khai điều chỉnh quy hoạch chung, hiện nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mở rộng KKT Vũng Áng. Theo đó, diện tích KKT Vũng Áng từ 22.781 ha sẽ được mở rộng lên 72.998 ha theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ điều chỉnh quy hoạch đến mở rộng không gian phát triển, KKT Vũng Áng đang mở ra một chặng đường mới, nơi những định hướng quy hoạch sẽ từng bước được hiện thực hóa bằng những công trình, dự án và động lực tăng trưởng mới, góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững cho Hà Tĩnh.