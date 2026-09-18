Hà Tĩnh lấy doanh nghiệp và thị trường làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu tham dự diễn đàn.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu tham dự diễn đàn.

Hướng tới chào mừng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10), Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), sáng 18/9, UBND tỉnh tổ chức diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026”. Tham dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương; các chuyên gia, nhà đầu tư cùng gần 250 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và đông đảo thanh niên, sinh viên, chủ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực về doanh nghiệp, thu hút đầu tư, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; hệ sinh thái khởi nghiệp từng bước được hình thành. Sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng cùng các lĩnh vực công nghiệp luyện kim, sản xuất ô tô - xe máy điện, năng lượng, logistics, nông nghiệp và kinh tế số đang đặt ra những bài toán mới, đồng thời mở thêm không gian cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Hà Tĩnh xác định lấy doanh nghiệp và thị trường làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI tham gia dẫn dắt, đặt hàng công nghệ, hình thành chuỗi liên kết; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ và đổi mới mô hình kinh doanh.

Đồng thời, chuyển từ “hỗ trợ phong trào” sang “hỗ trợ tạo giá trị”, chú trọng chất lượng sản phẩm, nhu cầu khách hàng và khả năng thương mại hóa. Tỉnh mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và nhà đầu tư để giải quyết các bài toán thực tiễn, tạo thị trường cho công nghệ và sản phẩm mới.

Hà Tĩnh không đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái khép kín, mà xác định phải mở rộng kết nối để huy động trí tuệ, công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị và thị trường từ bên ngoài. Tỉnh sẽ tăng cường hợp tác với các trung tâm đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư và mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế, qua đó tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh tiếp cận tri thức, công nghệ và các nguồn lực phát triển.

Đồng chí Trần Báu Hà cũng đề nghị Sở KH&CN tiếp tục lưu trữ, số hóa, tích hợp thông tin, dữ liệu về các sản phẩm, ý tưởng, dự án và kết quả kết nối tại diễn đàn cũng như các sự kiện liên quan, để hình thành dữ liệu mở về đổi mới sáng tạo, tích hợp vào kho dữ liệu lớn của tỉnh và chia sẻ rộng rãi, thường xuyên cho cộng đồng doanh nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh nhà góp phần thúc đẩy phát triển chung.

Đề nghị các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực, đồng hành cùng Hà Tĩnh; các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp chủ động nâng cao năng lực, hoàn thiện sản phẩm, lấy thị trường và khách hàng làm thước đo cho quá trình phát triển.

Một trong những nội dung trọng tâm của diễn đàn là chuyên đề của ông Bùi Đức Anh – Giám đốc đầu tư Tập đoàn KASIKORN Business Technology, Chuyên gia đầu tư lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng; Top 30 cá nhân được Forbes vinh danh những gương mặt xuất sắc nhất dưới tuổi 30 tại châu Á năm 2026 trong lĩnh vực tài chính - công nghệ.

Diễn giả Bùi Đức Anh trao đổi tại diễn đàn.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, ông Bùi Đức Anh phân tích sự khác biệt giữa doanh nghiệp và quỹ đầu tư: doanh nghiệp tập trung vào sản phẩm, khách hàng, dòng tiền và vận hành, trong khi nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến quy mô thị trường, khả năng tăng trưởng, hiệu quả và khả năng thu hồi vốn.

Chuyên đề cũng làm rõ cách thị trường vốn mạo hiểm vận hành, sự khác biệt giữa SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa) và startup trong gọi vốn, các yếu tố quyết định khả năng thương mại hóa, gọi vốn và những năng lực doanh nghiệp cần chuẩn bị khi tiếp cận khách hàng, nhà đầu tư.

Đối với Hà Tĩnh, dư địa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nằm ở việc giải quyết những nhu cầu thực tế của thị trường, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ và số hóa dịch vụ, quản trị.

Diễn giả Bùi Đức Anh nhấn mạnh, vốn không thiếu nhưng ngày càng chọn lọc; doanh nghiệp cần chứng minh bằng khách hàng, doanh thu và số liệu thực, đồng thời lựa chọn nguồn vốn phù hợp với con đường phát triển của mình.

Tại diễn đàn, TS. Ngô Đắc Thuần – Chủ tịch HĐQT IP Group, thành viên Ban Cố vấn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chia sẻ góc nhìn về khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ và sản phẩm nông nghiệp.

TS. Ngô Đắc Thuần trao đổi tại diễn đàn.

Trong phát triển sản phẩm, TS. Ngô Đắc Thuần giới thiệu phương pháp Design Thinking với các bước từ thấu hiểu người dùng, xác định vấn đề, hình thành ý tưởng đến tạo mẫu và thử nghiệm; qua đó giúp sản phẩm xuất phát từ nhu cầu thực tế và liên tục được hoàn thiện theo phản hồi của người dùng. Doanh nghiệp cũng cần nhận diện, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ ngay từ khi hình thành ý tưởng, giải pháp kỹ thuật, kết quả nghiên cứu; đồng thời sử dụng thông tin sáng chế, bản đồ công nghệ để nắm bắt xu hướng, hạn chế rủi ro và tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ.

Anh Nguyễn Văn Hiếu - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty CP XNK Bảo hộ lao động LASA tham gia ý kiến tại diễn đàn.

Tiếp nối các chuyên đề, diễn đàn tổ chức phiên đối thoại trực tiếp giữa chuyên gia, nhà đầu tư với doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp. Qua đó, các doanh nghiệp, nhóm dự án chia sẻ những khó khăn trong quá trình phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh, bảo hộ tài sản trí tuệ, thương mại hóa và gọi vốn; đồng thời tiếp nhận những phân tích, tư vấn từ chuyên gia và nhà đầu tư.

Các diễn giả trao đổi trực tiếp tại diễn đàn.

Một điểm nhấn khác của diễn đàn là không gian giới thiệu và trải nghiệm công nghệ, với 20 giải pháp công nghệ của 11 đơn vị trong và ngoài tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực chính quyền số, quản trị doanh nghiệp, sản xuất, giáo dục, y tế, giao thông, du lịch, logistics và đời sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đại biểu tham quan, trải nghiệm không gian giới thiệu, trải nghiệm giải pháp công nghệ.

Tại không gian giới thiệu, trải nghiệm công nghệ có 20 giải pháp công nghệ của 11 đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đại biểu đã trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm nhiều công nghệ như UAV phục vụ khảo sát địa hình, quy hoạch, xây dựng bản đồ số, CSDL đất đai; nền tảng quản lý và vận hành khu công nghiệp; hệ thống điều hành chính quyền số; robot phục vụ trung tâm hành chính công; AI hỗ trợ tra cứu, soạn thảo, phân tích dữ liệu và quản trị doanh nghiệp; camera AI nhận diện phương tiện, biển số và hành vi; du lịch, bảo tàng số ứng dụng VR/360°; sản phẩm giáo dục STEM/STEAM kết hợp robot, lập trình; nhà thông minh và robot tự động phân loại hàng hóa trong logistics…

Không gian giới thiệu và trải nghiệm giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp công nghệ, nhận diện khả năng ứng dụng vào thực tế; đồng thời tạo điều kiện để các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp Hà Tĩnh tìm hiểu xu hướng, kết nối đối tác và tìm kiếm cơ hội hoàn thiện, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa sản phẩm.