Hà Tĩnh thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm vừa ký ban hành các quyết định về việc thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Đảng ủy HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026. Ảnh: Xuân Hoa

Tại Quyết định 435-QĐ/TU ngày 14/9/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 4 tổ chức đảng trực thuộc và 49 đảng viên.

Cụ thể các chi bộ trực thuộc Đảng bộ HĐND tỉnh gồm: Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện; Công tác Quốc hội; Công tác Hội đồng nhân dân; Hành chính, Tổ chức, Quản trị.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định của Ban Bí thư và quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 7 đồng chí: - Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. - Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. - Đồng chí Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. - Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần, Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh. - Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh. - Đồng chí Đào Thị Anh Nga, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh. - Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ định đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo quy định.

Tại Quyết định 436-QĐ/TU ngày 14/9/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 16 tổ chức đảng trực thuộc và 268 đảng viên.

Cụ thể các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh gồm: Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội; Ban Tổ chức - Kiểm tra; Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi; Cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh; BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng; Văn phòng; Ban Dân chủ - Giám sát và Phản biện xã hội; Ban Công tác Công đoàn; Ban Công tác Nông dân; Ban Công tác Phụ nữ; Ban Công tác Cựu Chiến binh; Hội Người mù và Đông y tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Khách sạn Công đoàn.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh thực hiện theo quy định của Ban Bí thư và quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.