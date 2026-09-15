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Chính trị

Xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị để xử lý dứt điểm vụ việc thuộc thẩm quyền

Thuỳ Dương
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: quá trình giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân phải bảo đảm trình tự, thủ tục, thời hạn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từ đó, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9.

Sáng 15/9, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9.

Cùng tham dự phiên tiếp công dân có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

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Toàn cảnh phiên tiếp dân định kỳ tháng 9.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên tiếp công dân kỳ trước, đến nay, 7 vụ việc đã có báo cáo, trả lời công dân; 1 vụ việc tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trong kỳ, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp định kỳ 28 trường hợp/8 vụ việc; tiếp dân thường xuyên 25 trường hợp/11 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 221 đơn, nội dung đơn nhiều nhất thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

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Công dân Hồ Thị Thanh Thư (xã Hương Đô) trình bày kiến nghị.

Tại phiên tiếp, đồng chí Phan Thiên Định đã nghe công dân Hồ Thị Thanh Thư (xã Hương Đô) kiến nghị liên quan đến quy trình khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nghe công dân trình bày kiến nghị.

Sau khi nghe công dân trình bày, đại diện Sở Y tế, Thanh tra tỉnh đã giải trình, làm rõ. Theo đó, công dân đã được Trung tâm Y tế Hương Khê, Sở Y tế tiếp và trả lời; Thanh tra tỉnh rà soát và UBND tỉnh đã trả lời bằng văn bản.

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Công dân Nguyễn Quang Sơn (phường Thành Sen) trình bày tại phiên tiếp.

Công dân Nguyễn Quang Sơn, phường Thành Sen kiến nghị các nội dung liên quan đến hoạt động tại chùa Yên Lệ. Đồng chí chủ trì đã giao UBND phường Thành Sen xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

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Công dân Trịnh Văn Công (phường Hà Huy Tập) đề nghị giải quyết thủ tục đăng ký biến động, sang tên quyền sử dụng đất đối với thửa đất gia đình nhận chuyển nhượng.

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Công dân Trịnh Văn Công (phường Hà Huy Tập) trình bày đề nghị.

Sau khi nghe đại diện Văn phòng đăng ký đất đai trình bày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành rà soát, xử lý, đảm bảo quyền lợi cho công dân theo luật định.

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Công dân Nguyễn Thị Mận (xã Hương Khê) trình bày đề nghị.

Tiếp đó, công dân Nguyễn Thị Mận (xã Hương Khê) đề nghị thanh toán tiền công bảo vệ di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Rôộc Cồn - đền Cây Chay. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giải thích cho công dân hiểu về quy trình xử lý; đồng thời yêu cầu chuẩn bị các thủ tục cần thiết để được giải quyết theo quy định.

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Công dân Nguyễn Tiến Ngợi (xã Kỳ Anh) trình bày kiến nghị.

Tại phiên tiếp, công dân Nguyễn Tiến Ngợi (xã Kỳ Anh) kiến nghị, phản ánh về giá đất để tính tiền sử dụng đất tái định cư; công dân Lê Xuân Khoa (xã Sơn Tây) phản ánh quá trình giải quyết hồ sơ đất đai; công dân Đặng Thị Khoách (phường Hà Huy Tập) đề nghị liên quan tới việc thực hiện thủ tục tách thửa; công dân Đậu Trọng Tố (xã Xuân Lộc) kiến nghị việc cấp GCNQSDĐ... và được đồng chí chủ trì giao các sở, ngành giải quyết theo thẩm quyền.

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Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tại phiên tiếp công dân.

Sau khi nghe các sở, ngành và địa phương giải trình từng vụ việc, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ các nội dung, trả lời cụ thể kiến nghị của công dân. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, xác minh; đối chiếu đầy đủ hồ sơ, căn cứ các quy định của pháp luật để tham mưu phương án giải quyết phù hợp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: quá trình giải quyết các phản ánh, kiến nghị của công dân phải bảo đảm trình tự, thủ tục, thời hạn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từ đó, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, tăng cường đối thoại, giải thích, vận động để công dân hiểu, đồng thuận và chấp hành các quy định của pháp luật.

Đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, phân loại từng vụ việc; đi kiểm tra thực tế, xác minh, đánh giá đầy đủ nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và căn cứ pháp lý. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể, đúng quy định, bảo đảm giải quyết dứt điểm từng vụ việc.

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Tags:

#Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định #Tiếp dân định kỳ #Giải quyết đơn thư #Khiếu nại tố cáo #Kiến nghị phản ánh

Chủ đề Phan Thiên Định

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