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Chính trị

Cử tri đề xuất tăng lương, phụ cấp cho cán bộ xã, thôn tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp phù hợp đối với cán bộ, công chức cấp xã và đội ngũ cán bộ thôn sau sáp nhập tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Sáng 2/10, tại xã Hương Phố, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã: Hương Phố, Hà Linh, Phúc Trạch, Hương Khê, Hương Đô, Hương Xuân, Hương Bình trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham gia hội nghị tiếp xúc có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo cử tri các địa phương.

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Các đồng chí chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 1 đến nay. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào ngày 20/11. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.

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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ sau Kỳ họp thứ 1 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật; triển khai giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

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Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh điều hành cử tri phát biểu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu diễn biến phức tạp, cần khảo sát, bố trí nguồn lực đầu tư kè chống sạt lở, ưu tiên các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư, đất sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều địa bàn thường xuyên bị cô lập khi mưa lũ, chia cắt bởi sông Ngàn Sâu, cần quan tâm đầu tư xây dựng cầu vượt sông để kết nối dân cư, phục vụ cứu hộ, cứu nạn và phát triển kinh tế - xã hội. Cần sớm có chính sách phát triển rừng bền vững, có giải pháp thay thế cây keo.

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Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - cử tri xã Hương Đô kiến nghị sớm ban hành, hướng dẫn quy định, trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đo đạc lại nhưng có phát sinh diện tích theo thực tế.

Cử tri các xã cũng phản ánh cụ thể tình trạng xuống cấp, hư hỏng của nhiều tuyến đường giao thông, cầu, cống, trường học, trạm y tế, các công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà văn hóa thôn… cần được quan tâm bố trí nguồn lực sửa chữa, xây mới. Cùng với đó, trên địa bàn có nhiều tuyến đường ngang dân sinh cắt ngang đường sắt, cần được đầu tư hệ thống cảnh báo, tín hiệu; xây dựng đường gom, cầu vượt, từng bước xóa bỏ lối đi tự mở nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

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Ông Đinh Công Tịu - cử tri xã Hương Khê kiến nghị hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức cấp xã tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ

Cử tri cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức cấp xã tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Cần hoàn thiện cơ chế tổ chức và bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác dân vận, công tác tôn giáo; có cơ chế phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tổ chức rà soát, đánh giá thực tế nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ thôn sau sáp nhập, tiếp tục xây dựng mức phụ cấp hợp lý, công bằng và có tính động viên lâu dài.

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Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đề nghị sớm ban hành, hướng dẫn quy định, trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đo đạc lại nhưng có phát sinh diện tích theo thực tế.

Đồng thời, đề nghị trong quá trình xây dựng, phân bổ và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội, có sự quan tâm, ưu tiên phù hợp đối với những địa bàn miền núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; quan tâm hỗ trợ các chương trình phát triển sinh kế bền vững, chuyển đổi sản xuất, tạo việc làm, giảm nghèo và nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai.

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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia tiếp thu, giải trình một số ý kiến tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

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Tags:

#tiếp xúc với cử tri #Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh #sạt lở bờ sông Ngàn Sâu #xóa bỏ lối đi tự mở #cán bộ thôn sau sáp nhập

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