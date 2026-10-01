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Chính trị

Cử tri kiến nghị chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội các xã miền núi

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ vùng núi, phát triển kinh tế lâm nghiệp và tổ chức bộ máy ở cơ sở.

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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 1/10, tại xã Hương Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã: Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tây, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Tứ Mỹ, Kim Hoa, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo cử tri các địa phương.

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Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào ngày 20/11. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

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Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đất nước và tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Cử tri cũng tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

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Cử tri Lê Văn Hoàng (xã Hương Sơn) nêu một số kiến nghị về lĩnh vực tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản.

Cử tri đề nghị Trung ương, tỉnh sớm có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ các xã miền núi, xã khó khăn trong giai đoạn 2026-2030; quan tâm phát triển kinh tế lâm nghiệp đa giá trị, hỗ trợ phát triển rừng FSC, chuyển đổi rừng gỗ lớn, trồng dược liệu dưới tán rừng và tiếp cận thị trường tín chỉ carbon. Cử tri cũng đề nghị tăng phân cấp, phân quyền cho cấp xã trong quản lý đất đai, khoáng sản; ưu tiên đầu tư các trạm phát sóng tại khu vực "lõm" sóng, bảo đảm hạ tầng số và thông tin liên lạc ở vùng miền núi, biên giới.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị điều chỉnh phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn phù hợp với khối lượng công việc; bổ sung bác sĩ cho Trạm Y tế xã Sơn Tây, có chính sách thu hút nhân lực y tế tuyến cơ sở; đẩy nhanh cải cách tiền lương, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức chuyên môn cấp xã.

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Cử tri Phan Anh (xã Sơn Tây) nêu một số kiến nghị về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã miền núi.

Cử tri cũng đề nghị sớm ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương như nhung hươu Hương Sơn, thu hút doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản. Đồng thời, kiến nghị nâng cấp quốc lộ 281 đoạn qua Sơn Kim 2; đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, trường học, trạm y tế, chợ và hạ tầng thương mại khu vực biên giới. Cử tri cũng đề nghị nâng cấp hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính, liên thông dữ liệu đất đai; quan tâm nguồn lực, biên chế cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

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Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

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