Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng 30/9, các đại biểu nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban Đảng Trung ương tham dự hội nghị.

Trong quý III và 9 tháng năm 2026, mặc dù bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu; các sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm mới đóng góp tích cực cho tăng trưởng. Nông nghiệp phát triển ổn định, vụ Xuân được mùa, năng suất và sản lượng vượt kế hoạch; các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải tiếp tục được mở rộng. Thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi tích cực.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả kinh tế- xã hội 9 tháng.

Thu ngân sách nhà nước đạt khá; tín dụng tăng trưởng ổn định, nợ xấu được kiểm soát. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 20/9/2026 đạt 19.016 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến ngày 20/9/2026, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 48 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 197.920 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 412,6 triệu USD; thành lập mới 2.091 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 17.286 tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ cao của cả nước; tính đến ngày 25/9 đạt 6.601 tỷ đồng, bằng 74,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 55,7% kế hoạch địa phương triển khai.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính báo cáo một số nội dung liên quan.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại, hợp tác và xúc tiến đầu tư tiếp tục được mở rộng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến về việc dừng thực hiện Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; kết quả xây dựng, triển khai Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Khu kinh tế Vũng Áng; chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại phường Sông Trí; đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Huấn luyện quân dự bị động viên tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 4).

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, nhận diện những dư địa, khó khăn và dự báo tình hình những tháng cuối năm; từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với các nội dung tại các tờ trình, báo cáo do Đảng ủy UBND tỉnh trình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Kết quả kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; đồng thời cho thấy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, có phương pháp, lộ trình và quyết tâm cao, nỗ lực lớn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2026, tạo đà tăng tốc trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ.

Trọng tâm là tiếp tục rà soát, đánh giá, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua đó, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026; tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách. Tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.

Song song với phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; triển khai các giải pháp đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đối với các nội dung mà Đảng ủy UBND tỉnh trình tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy thống nhất, đồng thời giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và đúng quy định của pháp luật.