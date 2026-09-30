Cử tri kiến nghị đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 30/9, tại xã Mai Hoa, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo cử tri các địa phương.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Hà My - Thanh tra viên - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục (Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh), đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào ngày 20/11. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Cử tri Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa nêu một số kiến nghị về nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đất nước và tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Cử tri cũng tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Đồng thời, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề sát thực tiễn, trong đó đề nghị Trung ương, tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư tuyến đường vành đai phía Tây xã Mai Hoa, cầu Đại Ngàn (cầu Minh Giang) và đường hai đầu cầu nối Mai Hoa với Đức Đồng; đồng thời hỗ trợ đầu tư kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu tại các vị trí xung yếu.

Cử tri Lê Thanh Yên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Đức kiến nghị Quốc hội các chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Cử tri cũng đề nghị tăng nguồn lực xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nhất là tại các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính; nghiên cứu cơ chế phân bổ vốn phù hợp, giảm vốn đối ứng của cấp xã và đóng góp của Nhân dân, đơn giản hóa thủ tục đầu tư.

Bên cạnh đó, đề nghị nâng cấp cơ sở xử lý rác thải, đầu tư nhà văn hóa thôn và hỗ trợ máy tính phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở.

Cử tri Tô Minh Hoài - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Quang trao đổi về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi trồng thuỷ sản lòng hồ Ngàn Trươi.

Cử tri kiến nghị hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, quan tâm người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế; chuẩn hóa, kết nối dữ liệu an sinh và tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.

Đồng thời, đề nghị có cơ chế hỗ trợ tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất với doanh nghiệp; đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, nhân lực cho trạm y tế và trường học. Cử tri cũng đề nghị sớm hoàn thiện các quy định về tổ chức, phân định thẩm quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (Đoàn ĐBHQ Hà Tĩnh) tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.