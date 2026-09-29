Học viện Kỹ thuật quân sự sắp mở hệ đào tạo “tinh hoa”

Thiếu tướng, GS. TS Trần Xuân Nam, Phó giám đốc, cho biết thông tin trên tại hội thảo "Tổng kết 60 năm công tác đào tạo của Học viện Kỹ thuật quân sự" ngày 29/9.

Ông Nam cho biết mục tiêu cụ thể trong 5 năm tới là đào tạo 100-150 kỹ sư quân sự tài năng, 60-75 thạc sĩ tài năng và 30 tiến sĩ chất lượng cao. Lĩnh vực ưu tiên là các ngành công nghệ then chốt, chiến lược như Khoa học máy tính, kỹ thuật Điện tử viễn thông, Ra đa dẫn đường, Cơ khí động lực, Cơ khí, Cơ điện tử và Điều khiển - tự động hóa.

"Việc tổ chức đào tạo theo hướng tinh hoa, chuyên sâu, hội nhập quốc tế gắn với nghiên cứu khoa học", ông Nam nói.

Trước đó, học viện tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhận thấy đào tạo, bồi dưỡng nhân tài khoa học công nghệ ở nhiều quốc gia luôn gắn với các mô hình đào tạo tinh hoa đặc thù.

Ví dụ, hệ thống đại học top đầu của Mỹ như MIT, Stanford, Harvard đào tạo tài năng theo hai mô hình chủ yếu là Trường Tài năng (Honors College) hoặc Chương trình danh dự (Honors Program). Họ duy trì quy mô lớp nhỏ, tuyển chọn học sinh top 5-10% có điểm SAT/ACT cao vượt trội, để người học tham gia nghiên cứu thực nghiệm từ sớm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo sư và thực tập tại các tập đoàn công nghệ lớn.

Hay như tại Nga và Trung Quốc, nhóm nhỏ sinh viên xuất sắc được lựa chọn học các lĩnh vực nền tảng, chiến lược, được tham gia vào các phòng thí nghiệm chuyên sâu, doanh nghiệp công nghệ hay các cơ sở quốc phòng với sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp.

Thiếu tướng, GS. TS Trần Xuân Nam phát biểu tại hội thảo ngày 29/9. Ảnh: Dương Tâm

Ông Nam cho biết Học viện Kỹ thuật quân sự cũng học hỏi từ kinh nghiệm trên và từ thực tiễn để xây dựng mô hình đào tạo tài năng theo nguyên tắc cá thể hóa, quy mô nhóm nhỏ đối với các ngành công nghệ then chốt, tập trung phát triển năng lực nghiên cứu và sáng tạo của người học.

Mô hình được thiết kế liên thông giữa đào tạo đại học và sau đại học; trong đó, kỹ sư quân sự tài năng là nguồn học viên để tiếp tục đào tạo thạc sĩ tài năng và tiến sĩ chất lượng cao.

Quá trình này kết hợp chặt chẽ giữa học tập lý thuyết với tham gia các nhóm nghiên cứu, thực hành, thực tập tại các nhà máy, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài quân đội, cũng như các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài.

Tới đây, Học viện Kỹ thuật quân sự sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có khâu tuyển chọn. Như với hệ kỹ sư tài năng, trường dự kiến tuyển các học viên đoạt giải ba trở lên ở các kỳ thi Olympic quốc gia, quốc tế; hoặc thuộc top 20% điểm cao nhất toàn quốc, đạt loại giỏi trong hai năm đầu tại học viện.

MTA cũng tuyển chọn sinh viên xuất sắc từ các trường ngoài quân đội, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, năng lực đặc biệt và có điểm đỗ đại học tương đương hệ kỹ sư quân sự tài năng.

Học viên chương trình này được cấp bằng kỹ sư quân sự tài năng bậc 7/8 (tương đương thạc sĩ, các trường khác thường là 6/8). Nếu tốt nghiệp loại giỏi, học viên được phong quân hàm Thượng úy (thông thường là thiếu úy, trung úy).

Các học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tài năng và tiến sĩ chất lượng cao sẽ được xem xét thăng quân hàm trước niên hạn.

Học viện Kỹ thuật quân sự có lịch sử từ năm 1966, hiện đào tạo cả 3 trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ với 60 ngành, 160 chương trình.