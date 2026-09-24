Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 24/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Quý III năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã nắm và dự báo chính xác tình hình, làm tốt chức năng tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Trong đó, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Phạm Văn Sâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Đặc biệt, chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tiến hành kiểm tra, thông qua phương án và triển khai xây dựng hệ thống công sự trận địa tại Sở Chỉ huy diễn tập của tỉnh đúng tiến độ đề ra. Đến nay công tác chuẩn bị sở chỉ huy, công sự trận địa, thao trường huấn luyện thực binh đã hoàn thành và đang triển khai bố trí thiết bị thao trường, ngụy trang, nghi binh.

Tham mưu triển khai thực hiện tốt "Chiến dịch 500 ngày đêm", là đơn vị hoàn thành sớm nhất trong các địa phương trực thuộc Quân khu 4 về việc khai quật và lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ chưa xác định thông tin. Vận động, tiếp nhận vật chất hỗ trợ Đội Quy tập làm công tác dân vận tại Lào; tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 – 2027 theo đúng kế hoạch.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý biên giới quốc gia. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển. Thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về chống khai thác IUU, gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Theo dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tham mưu tổ chức diễn tập phòng khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tham mưu kiện toàn cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề xuất giải pháp tháo gỡ và thảo luận các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm của quý IV năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá, quý III năm 2026, trong điều kiện tổ chức lực lượng có nhiều thay đổi, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất đan xen, yêu cầu ngày càng cao, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã giữ vững đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, có nhiệm vụ tiến độ còn chậm.

Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quý IV phải đồng thời thực hiện tốt hai yêu cầu, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm 2027 ngay từ đầu năm. Tinh thần chung là nắm chắc tình hình; tập trung đúng trọng tâm; xử lý dứt điểm công việc; chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ nói sang làm; lấy tiến độ, chất lượng và hiệu quả làm thước đo.

Trong đó, trọng tâm là giữ vững sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý mọi tình huống. Duy trì nghiêm chế độ trực; nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới, vùng biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống từ cơ sở. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm khi có tình huống xảy ra, lực lượng vũ trang có mặt kịp thời, xử lý hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Tập trung cao nhất cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tiếp tục rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị; hoàn thiện hệ thống văn kiện, sở chỉ huy, công sự, trận địa, thao trường thực binh và các mặt bảo đảm.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu; hoàn thiện các đề án, dự án, công trình để triển khai trong năm 2027. Trong đó, rà soát toàn bộ các đề án, dự án, công trình quân sự, quốc phòng đã được xác định; tập trung hoàn thiện những nội dung cần thiết về chủ trương, hồ sơ, thủ tục, quy hoạch, đất đai, dự toán, nguồn vốn, tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện; xác định rõ thứ tự ưu tiên đối với từng đề án, dự án.

Nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, biên giới và thực hiện các nhiệm vụ chính sách. Tăng cường quản lý biên giới, cửa khẩu, vùng biển; đấu tranh có hiệu quả với ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác IUU; làm tốt công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng. Tiếp tục tập trung làm tốt “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Cùng với đó, tạo chuyển biến thực chất về xây dựng chính quy, kỷ luật và xây dựng Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác giáo dục tư tưởng; quản lý chặt quân số; chủ động phát hiện, giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở; phòng ngừa vi phạm và mất an toàn. Bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; quản lý chặt ngân sách, vật tư, tài sản. Tiếp tục làm tốt công tác nhân sự; đánh giá, bình xét cuối năm trên tinh thần dân chủ, khách quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau hội nghị cần khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện. Tổ chức thực hiện phải theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Từng đồng chí đảng ủy viên, từng cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026; xác định rõ những nhiệm vụ còn lại để tập trung hoàn thành, đồng thời chủ động chuẩn bị nhiệm vụ năm 2027.