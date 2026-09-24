Phát hiện quả bom nặng 227 kg khi san lấp đất làm nghĩa trang

(Baohatinh.vn) - Ban Công binh - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án di dời, hủy nổ quả bom bảo đảm an toàn theo đúng quy định.
Vào lúc 14h ngày 23/9, trong quá trình san lấp đất làm nghĩa trang tại khu vực thuộc thôn Thượng Long, xã Đức Thọ, gia đình ông Trần Văn Phong (trú trên địa bàn) đã phát hiện 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh.
Ngay sau khi nhận được trình báo của người dân, Ban CHQS xã Đức Thọ đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra. Qua xác định ban đầu, đây là bom MK82, loại 500 bảng Anh, nặng 227kg, dài 1,54m, đường kính 27,4cm, vỏ đã rỉ sét, nằm lộ thiên sau khi san gạt.
Ban CHQS xã đã tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, căng dây cấm, cắt cử lực lượng dân quân canh gác 24/24 giờ, đồng thời báo cáo nhanh về Bộ CHQS tỉnh và UBND xã để chỉ đạo xử lý.
Hiện Ban Công binh - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án di dời, hủy nổ quả bom bảo đảm an toàn theo đúng quy định.
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