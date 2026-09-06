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Hà Tĩnh xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027 phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

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Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 6/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

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Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Mùa khô năm 2026 - 2027, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tiếp tục tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào). Theo dự báo, mùa khô 2026 - 2027, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào phần lớn đã phân hủy theo thời gian, khiến nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ngày càng khó khăn.

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Đại tá Nguyễn Tất Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027.

Trước yêu cầu đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn để thống nhất một số nội dung cơ bản, chuẩn bị cho Đội Quy tập sang Lào thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027.

Tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn đã ký kết văn bản, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội Quy tập tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào. Đến nay, Đội Quy tập đã tiếp nhận 16 thông tin với 46 phần mộ liệt sĩ tại Lào; đồng thời, tiếp tục nắm, xác minh các thông tin, tạo cơ sở tổ chức tìm kiếm ngay khi sang Lào thực hiện nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đội Quy tập được kiện toàn với tổng quân số 30 đồng chí, gồm 5 sĩ quan và 25 quân nhân chuyên nghiệp; trong đó có 20 đồng chí thuộc lực lượng cũ và 10 đồng chí được bổ sung mới, bảo đảm đúng quy định của Quân khu. Bên cạnh công tác tổ chức, biên chế Đội Quy tập, quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho lực lượng, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan cũng đã thực hiện tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng; bảo đảm hậu cần, tài chính; bảo quản trang bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho Đội Quy tập lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập trong mùa khô 2025 - 2026. Mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nguồn thông tin ngày càng hạn chế, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập đã khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Qua đó, tiếp tục khẳng định Hà Tĩnh là một trong những địa phương đi đầu trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị Đội Quy tập quán triệt sâu sắc mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám địa bàn, tăng cường thu thập, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ chặt chẽ, chính xác. Đồng thời, phối hợp tốt với nhân dân các dân tộc Lào và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

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Thượng tá Đặng Xuân Hà, Chính trị viên Đội Quy tập phát biểu thể hiện quyết tâm trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.
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Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh tặng quà, động viên Đội Quy tập trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
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Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...
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...và đại diện các đơn vị cấp tỉnh tặng quà, động viên Đội Quy tập.
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Đại diện Viettel Hà Tĩnh và Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tặng quà, động viên Đội Quy tập trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
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Ngay sau buổi lễ, Đội Quy tập đã lên đường sang nước bạn Lào, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026 - 2027.

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Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

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