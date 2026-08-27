An Giang phục dựng bức ảnh trong mộ liệt sĩ, mở manh mối tìm kiếm nhân thân

Bức ảnh gốc phát hiện trong phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Khi vừa được khai quật từ phần mộ, bức ảnh bị ố màu, bám chặt đất cát và bong tróc nghiêm trọng sau hàng chục năm nằm trong lòng đất. Nhờ sự nỗ lực của cơ quan chuyên môn phục dựng, chân dung người trong ảnh đã hiện ra: Một nữ thanh niên có mái tóc rẽ ngôi gài nhiều kẹp tóc, mặc trang phục sẫm màu.

Dù chưa thể khẳng định người phụ nữ trong ảnh là ai và có mối quan hệ thế nào với liệt sĩ, việc bức ảnh được cất giữ cẩn thận bên hài cốt chứng tỏ đây là di vật mang ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn lao.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu thập được nhiều vật dụng cá nhân khác như lược, dây thắt lưng... Toàn bộ di vật đã được phân loại, đánh mã số và bảo quản nghiêm ngặt theo từng vị trí phần mộ để phục vụ công tác đối chiếu.

Bức ảnh sau khi phục dựng trong phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ).

Theo thống kê cập nhật, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tiên, các tổ công tác thuộc Ban Chỉ đạo 515 đã mở 1.608 phần mộ và thu thập thành công 1.280 mẫu sinh phẩm ADN. Có 328 phần mộ không thu được mẫu, trong đó ghi nhận 117 mộ không có hài cốt, 196 trường hợp hài cốt đã mủn mục, vỡ vụn và 15 trường hợp mẫu lẫn lộn.

Tính trên phạm vi toàn tỉnh An Giang, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành mở 4.368 phần mộ, lấy được 3.233 mẫu sinh phẩm ADN (hiện đã bàn giao 1.133 mẫu, còn 2.100 mẫu đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục bàn giao).

Để chiến dịch xác định danh tính liệt sĩ sớm đạt kết quả, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang kêu gọi các thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, đồng đội và nhân dân trên cả nước quan sát kỹ bức ảnh gốc, bức ảnh sau phục dựng cùng các di vật đi kèm.

Nếu nhận ra người phụ nữ trong ảnh hoặc có thông tin liên quan đến các liệt sĩ đang an táng, quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tiên, xin vui lòng cung cấp tư liệu, hình ảnh hoặc giấy tờ cho cơ quan chức năng.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang qua số điện thoại: 0976 222 525. Mỗi thông tin được chia sẻ, mỗi hình ảnh được nhận diện hôm nay có thể trở thành manh mối vô giá, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình và quê hương.