Lãnh đạo phường Thành Sen thăm hỏi gia đình nạn nhân bị đuối nước ở hồ Bảy Mẫu

(Baohatinh.vn) - Đại diện lãnh đạo phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã trao 10 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo cùng sự đóng góp của cán bộ, công chức phường, góp phần hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.
Chiều 1/10, lãnh đạo phường Thành Sen đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh N.D.C (SN 1978), trú tổ dân phố 6, nạn nhân bị đuối nước tại hồ Bảy Mẫu.
Lãnh đạo phường Thành Sen đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ mất mát, đau thương, đồng thời động viên gia đình cố gắng vượt qua, sớm ổn định cuộc sống.
Đại diện lãnh đạo phường Thành Sen và Ủy ban MTTQ phường đã trao 10 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo cùng sự đóng góp của cán bộ, công chức phường, góp phần hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.
Trước đó, khoảng 6h30 ngày 1/10, Công an phường Thành Sen nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện anh N.D.C tử vong tại hồ Bảy Mẫu, thuộc tổ dân phố 6. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết thương tích hay dấu hiệu bất thường trên cơ thể nạn nhân.
Anh N.D.C thuộc diện hưởng trợ cấp khuyết tật nặng, không có vợ, con; bản thân mắc bệnh từ nhỏ. Hiện, gia đình anh còn mẹ già, sức khỏe yếu do di chứng tai biến, hoàn cảnh hết sức khó khăn.
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