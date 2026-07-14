Ám ảnh nỗi đau đuối nước trên địa bàn Hà Tĩnh

Đầu tháng 7, Hà Tĩnh liên tiếp ghi nhận 3 vụ đuối nước làm 4 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em. Đặc biệt, chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, hai vụ đuối nước liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện Vũ Quang (cũ) đã cướp đi sinh mạng của hai em nhỏ, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và người dân địa phương. Chiều 9/7, em N.T.T.V. (SN 2016) bị đuối nước trên sông Ngàn Trươi (xã Vũ Quang) và không qua khỏi. Tiếp đó, ngày 11/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em N.V.H. (SN 2020) dưới sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Ân Giang, xã Mai Hoa.

Đầu tháng 7 Hà Tĩnh liên tiếp ghi nhận 3 vụ đuối nước làm 4 người tử vong.

Những vụ việc liên tiếp này không chỉ khiến dư luận xót xa mà còn thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước đối với trẻ em trong dịp hè. Điều đáng trăn trở là những tai nạn đau lòng ấy xảy ra trong bối cảnh công tác phòng, chống đuối nước được các cấp, ngành và địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, cắm biển cảnh báo đến tổ chức các lớp trang bị kỹ năng an toàn dưới nước.

Theo Công an xã Vũ Quang, nguyên nhân ban đầu của vụ việc xuất phát từ việc em N.T.T.V. cùng bạn tự ra khu vực bờ sông vui chơi khi không có người lớn đi cùng. Trong quá trình vui đùa, em V. không may trượt chân rơi xuống sông. Mặc dù nạn nhân biết bơi, song khu vực này có dòng nước chảy xiết, lòng sông sâu, địa hình phức tạp nên việc tự thoát nạn là rất khó.

"Qua vụ việc, chúng tôi nhận thấy vai trò quản lý, giám sát của gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực sông, suối, hồ đập; phối hợp với đoàn xã và các tổ chức ở cơ sở tuyên truyền, quản lý trẻ em trong thời gian nghỉ hè, thường xuyên nhắc nhở, ngăn chặn tình trạng các em tụ tập vui chơi tại những khu vực nguy hiểm", Thiếu tá Nguyễn Đình Hảo - Phó Trưởng Công an xã Vũ Quang cho biết.

Nhiều hoạt động tuyên truyền, phòng, chống đuối nước được Đoàn Thanh niên xã Mai Hoa triển khai trước mỗi dịp hè.

Tại xã Mai Hoa, do địa bàn có sông Ngàn Sâu chảy qua, nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em được đặt ra thường xuyên.

Theo anh Bùi Duy Hảo - Bí thư Đoàn xã Mai Hoa, hằng năm, đoàn thanh niên đều phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước; rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và tăng cường truyền thông trên hệ thống loa phát thanh cơ sở. Tuy nhiên, địa phương hiện vẫn chưa có bể bơi nên việc tổ chức dạy bơi, trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ em còn rất nhiều hạn chế.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư bể bơi, tạo điều kiện cho trẻ em được học bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, đồng thời có thêm sân chơi an toàn trong dịp hè”, anh Hảo cho biết.

Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp phòng, chống đuối nước, song việc dạy bơi cho trẻ em ở nhiều địa phương vẫn còn khó khăn.

Những năm gần đây, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em như tổ chức các lớp học bơi miễn phí, tập huấn kỹ năng an toàn dưới nước, đầu tư xây dựng bể bơi, bể bơi di động, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và đẩy mạnh tuyên truyền trong trường học, khu dân cư. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương vùng nông thôn, điều kiện cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng nhu cầu học bơi của trẻ em. Đây cũng là trăn trở của nhiều cấp ủy, chính quyền cơ sở khi việc trang bị kỹ năng bơi lội và tạo sân chơi an toàn cho trẻ vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Ở nhiều vùng, trẻ em vẫn có thói quen rủ nhau vui chơi, tắm tại các sông, suối, ao, hồ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong những ngày hè. Trong khi đó, việc học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước còn hạn chế.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh có hệ thống sông ngòi dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước đối với trẻ em.

“Địa phương có hệ thống sông Ngàn Sâu chảy qua nhiều khu dân cư nên nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em luôn hiện hữu. Vì vậy, ngoài việc chính quyền và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, rà soát, cắm biển cảnh báo và nhắc nhở thường xuyên, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi gia đình trong việc quản lý con em mình. Phụ huynh cần biết con đi đâu, chơi với ai, tuyệt đối không để trẻ tự ý đến các khu vực sông, hồ, ao, đập khi không có người lớn đi cùng”, ông Đoàn Quang Huy - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Mai Hoa cho hay.

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 16 vụ tai nạn đuối nước, làm 18 trẻ em tử vong. Dù công tác phòng, chống đuối nước được các cấp, ngành, địa phương triển khai thường xuyên với nhiều hình thức như tuyên truyền, cắm biển cảnh báo, tổ chức lớp dạy bơi, tập huấn kỹ năng an toàn dưới nước... nhưng những vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra. Điều đó cho thấy, bên cạnh các giải pháp của chính quyền, ý thức và trách nhiệm của mỗi gia đình vẫn là yếu tố quyết định. Việc quản lý, giám sát con em, không để trẻ tự ý vui chơi tại sông, suối, ao, hồ; đồng thời tạo điều kiện để trẻ được học bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước sẽ góp phần hạn chế những vụ đuối nước thương tâm, giúp trẻ em có một mùa hè an toàn hơn.