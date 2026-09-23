Cần bố trí cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Trung tâm

15/08/2026 05:08
Hơn nửa năm sau khi được tu sửa và nâng cấp, nhiều đoạn trên quốc lộ 8 cung đoạn Đức Thọ - Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đã xuống cấp, gây mất an toàn giao thông.
09/08/2026 18:32
Tuyến kênh từ hồ Vực Trống qua xã Trường Lưu và Gia Hanh (Hà Tĩnh) dài khoảng 2km, phục vụ tưới hơn 30ha lúa nhưng hiện đã xuống cấp, gây thất thoát nước, ảnh hưởng đến sản xuất.
09/08/2026 14:51
Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (ĐT.547) đoạn qua xã Kỳ Xuân và phường Sông Trí xuất hiện nhiều điểm xuống cấp, mặt đường hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
31/07/2026 14:05
Dọc tuyến sông La qua địa bàn các xã Đức Thọ và Đức Minh (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng rác thải dạt về, ùn ứ với số lượng lớn gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân ven sông.
14/07/2026 14:58
Gần 17 năm không được đầu tư, nâng cấp, hệ thống điện do HTX Tiền Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) quản lý đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
11/07/2026 16:21
Nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến đường trục xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
08/07/2026 15:30
Thời gian gần đây, nguồn nước trong xanh từ thượng nguồn chạy về Khe Gạo (xã Kỳ Lạc – Hà Tĩnh) chuyển màu đục ngầu khiến người dân địa phương lo lắng, bất an.
05/07/2026 11:30
Nhiều ô tô hư hỏng, xác xe và phụ tùng phế liệu được tập kết dọc quốc lộ 1 qua địa bàn xã Thạch Hà (Hà Tĩnh), gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
04/07/2026 14:46
Hà Tĩnh có gần 80 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình. Với đặc tính tiện dụng, sản phẩm này được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, chất lượng hiện còn nhiều lo ngại.
01/07/2026 11:26
Sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua địa bàn xã Hương Đô (Hà Tĩnh) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sinh kế, tài sản và sự an toàn của hàng trăm hộ dân.
28/06/2026 16:54
Người dân xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) mong muốn cống T21 được hoàn thiện đồng bộ để việc điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được ổn định.
27/06/2026 11:05
Nhiều năm nay, người dân sống dọc bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn bất an khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt.
24/06/2026 13:41
Sau thời gian dài hoang hóa, Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim cần sớm được tái đầu tư nhằm phát huy tiềm năng, tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực phía tây Hà Tĩnh.
24/06/2026 05:22
Xác tàu cá và một số công trình tồn tại nhiều năm trong khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng an toàn neo đậu tàu thuyền.
23/06/2026 10:34
Nhiều năm nay, nhiều hộ dân ở các thôn Làng Khang và Cứu Quốc, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) phải dùng nguồn điện đấu tạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
12/06/2026 14:05
Cầu Ông Đương bắc qua sông Nhà Lê, thuộc thôn Tân Khê, xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị gãy gập, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của hàng trăm hộ dân.
10/06/2026 09:49
Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn giao thông hư hỏng trên tuyến ĐH.38 đã được các địa phương khẩn trương khắc phục.
09/06/2026 10:24
Giữa cao điểm đẩy mạnh phòng, chống đuối nước cho trẻ em dịp hè, nhiều bể bơi tại trường học ở Hà Tĩnh được đầu tư tiền tỷ lại đang bỏ không vì xuống cấp hoặc chưa thể đưa vào sử dụng.
09/06/2026 09:05
Tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng bị đổ bừa bãi tại nhiều vùng ven biển Hà Tĩnh không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.
07/06/2026 09:19
Dọc nhiều tuyến đường ven biển ở xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh), tình trạng hàng quán chưa được cấp phép mọc lên ngày càng nhiều, ảnh hưởng cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
06/06/2026 14:00
Cỏ dại mọc um tùm, vỉa hè bị lấn chiếm, vật dụng tập kết ngổn ngang khiến đường Trương Quốc Dụng, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) trở nên nhếch nhác.
03/06/2026 15:30
Hàng loạt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông trên tuyến ĐH.38 nối xã Can Lộc và xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
31/05/2026 10:39
Nhiều năm qua, người dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và mưu sinh do thiếu lối đi xuống biển. Nguyên nhân xuất phát từ việc Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân chậm triển khai.
23/05/2026 16:20
Hệ thống kênh mương xuống cấp khiến gần 90% diện tích lúa hè thu ở thôn Xuân Triều, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị bỏ hoang, số diện tích còn lại vẫn chưa thể xuống giống.
22/05/2026 15:20
Sau khi được nâng cấp, tuyến đường dân sinh nối quốc lộ 1 với các thôn, xóm trên địa bàn xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Tuy nhiên, do chưa có lề đường nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
20/05/2026 14:14
Những trận bão lũ liên tiếp khiến bờ sông sạt lở ngày càng nghiêm trọng, “nuốt chửng” đất vườn, hoa màu và đe dọa cuộc sống người dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh).
16/05/2026 18:00
Dù có lượng phương tiện lưu thông lớn, tuy nhiên cầu Tân Dừa (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) không có lan can, thiếu đèn đường vào ban đêm nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn...
16/05/2026 06:00
Tuyến đê Phúc Long Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) giữ vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, đời sống dân sinh. Tuy nhiên, mặt đê hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân địa phương.
15/05/2026 15:31
Đường Thống Nhất, đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đe dọa tính mạng, nhà cửa của hàng chục hộ dân.
11/05/2026 07:47
Sau các đợt mưa bão lớn năm 2025, hàng nghìn héc-ta rừng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. Hiện, lượng cây khô mục tích tụ dày dưới tán rừng đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng.