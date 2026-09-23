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Cần bố trí cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Trung tâm

Thanh Bình - Ánh Nguyên
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(Baohatinh.vn) - Lưu lượng phương tiện qua lại ngày càng lớn, trong khi chưa có đèn tín hiệu nên ngã tư giao giữa quốc lộ 8 và đường Trung tâm (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

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Nằm trên tuyến giao thương huyết mạch kết nối Hà Tĩnh với nước bạn Lào, ngã tư giao giữa quốc lộ 8 và đường Trung tâm (hay còn gọi là ngã tư Trung Tâm) tại xã Sơn Tây đang trở thành điểm giao thông phức tạp. Lưu lượng phương tiện lớn, trong khi nút giao chưa được bố trí hệ thống đèn tín hiệu nên việc đi lại của người dân tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
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Tại khu vực ngã tư này, các phương tiện lưu thông khá đông, nhất là vào những thời điểm đầu giờ sáng và cuối buổi chiều. Trên quốc lộ 8, ngoài phương tiện của người dân địa phương còn có nhiều xe tải, xe container, xe khách vận chuyển hàng hóa, hành khách.
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Quốc lộ 8 là tuyến có vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Vì vậy, lượng phương tiện vận tải qua khu vực xã Sơn Tây thường xuyên ở mức cao, trong đó có nhiều phương tiện trọng tải lớn.
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Trong khi đó, đường Trung tâm kết nối với khu dân cư và các khu vực kinh doanh trên địa bàn cũng có lượng phương tiện lưu thông đáng kể phục vụ đi lại, giao thương của người dân địa phương, kết nối với chợ dân sinh, các cơ sở kinh doanh.
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Tại điểm giao cắt giữa hai tuyến đường, các phương tiện từ đường Trung tâm nhập vào quốc lộ 8 phải di chuyển qua dòng xe lưu thông theo nhiều hướng. Do chưa có đèn tín hiệu giao thông, việc nhường đường chủ yếu dựa vào ý thức của người điều khiển phương tiện. Khi lưu lượng xe tăng cao, tình trạng giao thông tại đây trở nên lộn xộn, các phương tiện phải di chuyển chậm, tránh nhau trong phạm vi nút giao.
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Nguy cơ mất an toàn còn đáng lưu ý vào ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế và các phương tiện vận tải lớn lưu thông trên quốc lộ 8 đoạn qua nút giao. Trong điều kiện thời tiết mưa, sương mù, việc quan sát và xử lý tình huống tại nút giao càng khó khăn hơn.
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Thực tế này cho thấy, việc tổ chức giao thông tại nút giao giữa quốc lộ 8 và đường Trung tâm cần được quan tâm, nhất là trong bối cảnh hoạt động vận tải và giao thương qua tuyến quốc lộ 8 ngày càng lớn.
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Việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và tổ chức giao thông tại nút giao không chỉ góp phần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến đường kết nối giao thương Việt Nam – Lào.
Video: Nguy cơ mất ATGT tại ngã tư Trung tâm.

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#Ngã tư xã Sơn Tây #ngã tư tử thần #Ngã tư mất ATGT #tai nạn tại giao lộ

Chủ đề An toàn giao thông

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