Cần bố trí cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Trung tâm

Quốc lộ 8 tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi vừa sửa đã hư hỏng 15/08/2026 05:08 Hơn nửa năm sau khi được tu sửa và nâng cấp, nhiều đoạn trên quốc lộ 8 cung đoạn Đức Thọ - Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đã xuống cấp, gây mất an toàn giao thông.

Kênh hồ Vực Trống hư hỏng, ảnh hưởng sản xuất 09/08/2026 18:32 Tuyến kênh từ hồ Vực Trống qua xã Trường Lưu và Gia Hanh (Hà Tĩnh) dài khoảng 2km, phục vụ tưới hơn 30ha lúa nhưng hiện đã xuống cấp, gây thất thoát nước, ảnh hưởng đến sản xuất.

Những điểm mất an toàn trên tuyến ĐT.547 09/08/2026 14:51 Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (ĐT.547) đoạn qua xã Kỳ Xuân và phường Sông Trí xuất hiện nhiều điểm xuống cấp, mặt đường hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Rác thải "bủa vây" bờ sông La 31/07/2026 14:05 Dọc tuyến sông La qua địa bàn các xã Đức Thọ và Đức Minh (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng rác thải dạt về, ùn ứ với số lượng lớn gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân ven sông.

Người dân Hoành Sơn mòn mỏi chờ dòng điện ổn định 14/07/2026 14:58 Gần 17 năm không được đầu tư, nâng cấp, hệ thống điện do HTX Tiền Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) quản lý đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Bất an khi qua nút giao ở xã Cẩm Xuyên 11/07/2026 16:21 Nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến đường trục xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Người dân lo lắng khi nước suối Khe Gạo chuyển màu 08/07/2026 15:30 Thời gian gần đây, nguồn nước trong xanh từ thượng nguồn chạy về Khe Gạo (xã Kỳ Lạc – Hà Tĩnh) chuyển màu đục ngầu khiến người dân địa phương lo lắng, bất an.

Nhếch nhác những "bãi xe phế thải" ven quốc lộ 1 05/07/2026 11:30 Nhiều ô tô hư hỏng, xác xe và phụ tùng phế liệu được tập kết dọc quốc lộ 1 qua địa bàn xã Thạch Hà (Hà Tĩnh), gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ nước uống đóng chai 04/07/2026 14:46 Hà Tĩnh có gần 80 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình. Với đặc tính tiện dụng, sản phẩm này được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, chất lượng hiện còn nhiều lo ngại.

Sông "nuốt" ruộng, sinh kế hàng trăm hộ dân Hương Đô bị đe dọa 01/07/2026 11:26 Sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua địa bàn xã Hương Đô (Hà Tĩnh) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sinh kế, tài sản và sự an toàn của hàng trăm hộ dân.

Hoàn thiện các hạng mục để cống T21 phát huy hiệu quả 28/06/2026 16:54 Người dân xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) mong muốn cống T21 được hoàn thiện đồng bộ để việc điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được ổn định.

Nỗi lo sạt lở bên sông Ngàn Mọ 27/06/2026 11:05 Nhiều năm nay, người dân sống dọc bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn bất an khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt.

Sớm "hồi sinh" khu du lịch bỏ hoang giữa núi rừng Hà Tĩnh 24/06/2026 13:41 Sau thời gian dài hoang hóa, Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim cần sớm được tái đầu tư nhằm phát huy tiềm năng, tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực phía tây Hà Tĩnh.

Cận cảnh khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng bị xâm hại 24/06/2026 05:22 Xác tàu cá và một số công trình tồn tại nhiều năm trong khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng an toàn neo đậu tàu thuyền.

Nhiều hộ dân Tùng Lộc "khát" điện lưới 23/06/2026 10:34 Nhiều năm nay, nhiều hộ dân ở các thôn Làng Khang và Cứu Quốc, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) phải dùng nguồn điện đấu tạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cầu qua sông Nhà Lê bị gãy, hàng trăm hộ dân gặp khó 12/06/2026 14:05 Cầu Ông Đương bắc qua sông Nhà Lê, thuộc thôn Tân Khê, xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị gãy gập, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của hàng trăm hộ dân.

Sửa chữa biển chỉ dẫn, biển báo giao thông sau phản ánh của Báo và PTTH Hà Tĩnh 10/06/2026 09:49 Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn giao thông hư hỏng trên tuyến ĐH.38 đã được các địa phương khẩn trương khắc phục.

Nhiều bể bơi tại trường học "đắp chiếu" giữa lúc cần chú trọng phòng, chống đuối nước 09/06/2026 10:24 Giữa cao điểm đẩy mạnh phòng, chống đuối nước cho trẻ em dịp hè, nhiều bể bơi tại trường học ở Hà Tĩnh được đầu tư tiền tỷ lại đang bỏ không vì xuống cấp hoặc chưa thể đưa vào sử dụng.

Nan giải xử lý tình trạng đổ rác thải bừa bãi ở vùng ven biển 09/06/2026 09:05 Tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng bị đổ bừa bãi tại nhiều vùng ven biển Hà Tĩnh không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.

Nhiều công trình “mọc” trên hành lang bảo vệ bờ biển - hệ lụy khó lường 07/06/2026 09:19 Dọc nhiều tuyến đường ven biển ở xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh), tình trạng hàng quán chưa được cấp phép mọc lên ngày càng nhiều, ảnh hưởng cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Nhếch nhác tuyến “cửa ngõ” phía đông phường Thành Sen 06/06/2026 14:00 Cỏ dại mọc um tùm, vỉa hè bị lấn chiếm, vật dụng tập kết ngổn ngang khiến đường Trương Quốc Dụng, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) trở nên nhếch nhác.

Bao giờ biển báo giao thông trên tuyến ĐH.38 được sửa chữa? 03/06/2026 15:30 Hàng loạt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông trên tuyến ĐH.38 nối xã Can Lộc và xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân ven biển Kỳ Xuân chật vật tìm đường xuống biển 31/05/2026 10:39 Nhiều năm qua, người dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và mưu sinh do thiếu lối đi xuống biển. Nguyên nhân xuất phát từ việc Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân chậm triển khai.

Vì sao gần 90% diện tích lúa hè thu ở Xuân Triều bị bỏ hoang? 23/05/2026 16:20 Hệ thống kênh mương xuống cấp khiến gần 90% diện tích lúa hè thu ở thôn Xuân Triều, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị bỏ hoang, số diện tích còn lại vẫn chưa thể xuống giống.

Nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường dân sinh ở Cẩm Hưng 22/05/2026 15:20 Sau khi được nâng cấp, tuyến đường dân sinh nối quốc lộ 1 với các thôn, xóm trên địa bàn xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Tuy nhiên, do chưa có lề đường nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sạt lở bờ sông đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân 20/05/2026 14:14 Những trận bão lũ liên tiếp khiến bờ sông sạt lở ngày càng nghiêm trọng, “nuốt chửng” đất vườn, hoa màu và đe dọa cuộc sống người dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh).

Nỗi bất an khi qua cầu Tân Dừa 16/05/2026 18:00 Dù có lượng phương tiện lưu thông lớn, tuy nhiên cầu Tân Dừa (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) không có lan can, thiếu đèn đường vào ban đêm nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn...

Cần sớm xử lý những bất cập trên tuyến đê Phúc Long Nhượng 16/05/2026 06:00 Tuyến đê Phúc Long Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) giữ vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, đời sống dân sinh. Tuy nhiên, mặt đê hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân địa phương.

Người dân mòn mỏi chờ khắc phục đường sạt lở, xuống cấp 15/05/2026 15:31 Đường Thống Nhất, đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đe dọa tính mạng, nhà cửa của hàng chục hộ dân.