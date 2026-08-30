Chờ vốn, tuyến đường độc đạo vào biên giới dang dở

(Baohatinh.vn) - Dự án đường vào biên giới Hà Tĩnh gặp khó khăn do chậm vốn, ảnh hưởng đời sống người dân và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.
Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành trong năm 2025, tuy nhiên do triển khai thi công chậm dẫn đến bị thu hồi nguồn vốn đã được cấp trước đó.
Được biết, đến nay, dự án vẫn đang chờ các cấp có thẩm quyền bố trí lại nguồn vốn để tiếp tục triển khai. Người dân địa phương mong muốn các thủ tục liên quan sớm được tháo gỡ, nguồn vốn được bố trí, tạo điều kiện để công trình tiếp tục thi công, hoàn thiện.
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