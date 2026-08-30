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Chờ vốn, tuyến đường độc đạo vào biên giới dang dở

Vũ Bằng
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(Baohatinh.vn) - Dự án đường vào biên giới Hà Tĩnh gặp khó khăn do chậm vốn, ảnh hưởng đời sống người dân và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

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Dự án đường vào Đồn Biên phòng Phú Gia (571) và mốc Quốc giới 509 được triển khai từ năm 2024 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn ngân sách dự phòng Trung ương với tổng vốn 220 tỷ đồng.
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Tuyến đường nối từ trung tâm xã Hương Khê vào khu vực biên giới, kết nối với Đồn Biên phòng Phú Gia và thôn Phú Lâm là tuyến giao thông quan trọng phục vụ đi lại, sản xuất của người dân. Đồng thời, bảo đảm công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, cứu hộ, cứu nạn.
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Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành trong năm 2025, tuy nhiên do triển khai thi công chậm dẫn đến bị thu hồi nguồn vốn đã được cấp trước đó.
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Đến nay, một số hạng mục vẫn chưa hoàn thành, khiến việc đi lại trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Anh Lê Thanh Hóa - thôn Phú Lâm, xã Phú Gia chia sẻ: “Đường đã hư hỏng gần 7 năm nay, những ngày mưa lớn khiến đường trơn trượt, nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận khu vực biên giới càng khó khăn hơn, đặc biệt là học sinh đi lại bị té ngã liên tục do đường xuống cấp”.
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Không chỉ phục vụ đời sống dân sinh, tuyến đường còn có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ.
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Được biết, đến nay, dự án vẫn đang chờ các cấp có thẩm quyền bố trí lại nguồn vốn để tiếp tục triển khai. Người dân địa phương mong muốn các thủ tục liên quan sớm được tháo gỡ, nguồn vốn được bố trí, tạo điều kiện để công trình tiếp tục thi công, hoàn thiện.
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Ông Phan Đình Long, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hương Khê, cho biết: “Đây là tuyến đường độc đạo ở địa bàn miền núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Việc thi công dang dở kéo dài gây nhiều khó khăn cho người dân, chính quyền địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới. Địa phương mong các bên liên quan sớm bố trí nguồn vốn để hoàn thiện tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ cứu hộ, cứu nạn và phát triển kinh tế”.

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Tags:

#biên giới #đường giao thông #Hà Tĩnh #dự án #vốn

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