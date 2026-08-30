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Kinh tế

Cận cảnh dự án cải tạo sông Cụt sắp về đích

Nguyễn Oanh - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Sau gần 1 năm triển khai, dự án cải tạo sông Cụt (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên công trường, các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng nhằm đưa công trình về đích theo kế hoạch.

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Đến thời điểm này, dự án nạo vét, xây dựng hệ thống cống bao tách, gom nước thải và cải tạo nâng cấp khu vực dọc bờ Sông Cụt đã cơ bản hoàn thành phần lớn khối lượng xây lắp.
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Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn - Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú liên danh nhà thầu thi công.
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Dự án có tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng, gồm các hạng mục: nạo vét lòng sông, xây dựng hệ thống cống bao tách, thu gom nước thải, trạm bơm nước thải và cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông
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Mục tiêu dự án nhằm hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.
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Tuyến đường dọc bờ sông Cụt đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Hệ thống lan can, lối đi bộ, cây xanh và điện chiếu sáng đang được gấp rút hoàn thiện.
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Công nhân thi công những hạng mục cuối cùng trên tuyến đường ven sông dài hơn 2,4 km. Theo thiết kế, khu vực này được chỉnh trang đồng bộ, kết hợp giữa hạ tầng thoát nước và không gian công cộng.
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Những đoạn lan can bê tông giả đá đã được lắp đặt hoàn chỉnh, tạo điểm nhấn cảnh quan dọc hai bên bờ sông.
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Anh Đặng Ngọc Hoàng - phụ trách kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú cho biết, khối lượng công việc hiện đã đạt trên 95%. Dù đang trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhưng để bảo đảm tiến độ, công ty vẫn duy trì nhân lực, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm bàn giao công trình.
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Một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án là xây dựng hệ thống cống bao thu gom nước thải dọc hai bên bờ sông. Khi hoàn thành, nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom thay vì xả trực tiếp xuống sông như trước đây, góp phần cải thiện môi trường nước.
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Khu vực trạm bơm nước thải tại cầu Sở Rượu đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng kết nối với hệ thống thu gom nước thải của dự án.
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Dự án cũng thực hiện nạo vét khoảng 10.000 m³ bùn đất trong lòng sông, góp phần khơi thông dòng chảy và nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho khu vực trung tâm.
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Khu vực cầu Vồng - điểm nhấn trên tuyến cảnh quan ven sông - đã trở nên thông thoáng, khang trang hơn sau quá trình cải tạo.
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Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị, đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành khối lượng xây lắp. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện cảnh quan, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ trước khi bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9 tới.

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Tags:

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