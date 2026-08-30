Cận cảnh dự án cải tạo sông Cụt sắp về đích

(Baohatinh.vn) - Sau gần 1 năm triển khai, dự án cải tạo sông Cụt (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên công trường, các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng nhằm đưa công trình về đích theo kế hoạch.
Tuyến đường dọc bờ sông Cụt đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Hệ thống lan can, lối đi bộ, cây xanh và điện chiếu sáng đang được gấp rút hoàn thiện.
Công nhân thi công những hạng mục cuối cùng trên tuyến đường ven sông dài hơn 2,4 km. Theo thiết kế, khu vực này được chỉnh trang đồng bộ, kết hợp giữa hạ tầng thoát nước và không gian công cộng.
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